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بالصور| فيلا في دبي بسعر 28 مليون درهم
نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا في دبي يصل سعرها إلى 28 مليون درهم.
الفيلا تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربعة وتقع في ضاحية المنارة الهادئة في جميرا على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من شارع الشيخ زايد، وعلى بعد دقائق قليلة من Kite Beach وبرج العرب.
وتم تصميم الفيلا بمزيج من الحداثة مع أنماط الثمانينات من القرن الماضي، وكل غرفة تشبه عملاً فنياً مع تشكلية من الألوان.
ويحتوي المطبخ على محطة طهي دائرية في جزيرة مركزية، بينما يوجد بيانو كبير تحت درج باللونين الأبيض والأسود.
وفي كل مكان تنظر إليه، هناك خطوط – على الجدران، وعلى الأسقف والأرضيات، وتتوفر الفيلا على حمام سباحة وجاكوزي والعديد من المفاجآت ومرافق الرفاهية الأخرى.
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