محمد بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معالي جون إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، بالوزير الفرنسي وحمله تحياته إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وعبر عن تمنياته لفرنسا وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية والسبل الكفيلة بمواصلة تنميتها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين ومصالحهما المتبادلة.

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كما استعرض الجانبان القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط في ظل التطورات والمستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.