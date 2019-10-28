الامارات | شرطة عجمان تُسعد طفلاً داخل مدرسته‎

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تُسعد طفلاً داخل مدرسته‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان مدرسة سلمان الفارسي، لإسعاد طفل خليجي في الخامسة من عمره بعد أن احضره والده إلى مركز شرطة النعيمية لطمأنته وإزاحة الخوف من قلبه تجاه الشرطة ليبرهن له أن الشرطة لا تعتبر مصدر خوف بل هي مصدر للأمن والطمأنينة، ونجح أفراد الشرطة بحضور نائب قائد عام شرطة عجمان، العميد عبد الله أحمد الحمراني، في إسعاد الطفل وإزالة الخوف منه نهائياً.

وشكلت القيادة وفداً من موظفي مركز شرطة النعيمية وقسم الإعلام والعلاقات العامة لزيارة الطفل في المدرسة، ضم مدير فرع الحراسات، النقيب عبد الله سالم الشامسي، والملازم أول حمدان راشد النعيمي، والملازم أول سلطان حمد المطروشي، والملازم محمد بن زايد النعيمي.

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وسلم الشامسي الطفل هدية وباقة ورد وحلوى بحضور مدير المدرسة ووالد الطفل وعدد من زملاء الطفل، مؤكداً للطلبة على دور الشرطة المجتمعي وقربها منهم، وأن الشرطة وجدت لتعزز الأمن وتقدم كل ما يسعد أفراد المجتمع ويحقق راحتهم.

ووجه الشامسي رسالة لذوي الطلبة بضرورة تحبيب أبنائهم بالشرطة وتثقيفهم بكيفية التواصل معها في حال تعرضهم لأي تهديد أو خطر، وبذل كل الجهود واستخدام الأساليب المتنوعة لتحبيب الطلبة إلى الدراسة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة عن رضا لا بالإكراه.

من جانبهم عبر مدير المدرسة ووالد الطفل عن شكرهما وامتنانهما لشرطة عجمان على مسؤوليتها المجتمعية وإحساسهم بالدور المنوط عليهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد الجمهور والأطفال.