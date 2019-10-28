منتجع فاكارو المالديف.. باقات وأنشطة عائلية لإقامة شتوية فاخرة

يدعو منتجع فاكارو المالديف الضيوف للاستمتاع بطقس الجزيرة المعتدل في هذه الفترة من العام وهو ما يجعله وجهةً مثاليةً تجمع العائلة في بيئة مترفة وصحية، حيث يمكن للعائلات الاستفادة من باقات الشتاء الخاصة بالعائلات والتي تمتد حتى 19 ديسمبر، إضافة إلى أنه يمكن للضيوف الاستمتاع بالوجبات المجانية والنقل المجاني من الجزيرة لطفلين من أطفالهم.

ويقدم نادي "باروت فيش" أنشطة شاملة ومخصصة للصغار حيث يضم النادي أقساماً للفنون والحرف والألعاب والنشاطات الداخلية التي تطلق العنان لخيال الأطفال، مع فسحة خارجية تضم مسبحاً للأطفال، وبذلك تستفيد العائلات من خدمة مجالسة الأطفال مجاناً لمدة ثلاث ساعات لكل إقامة.

ولمحبي النشاطات الخارجية ما عليهم سوى التوجه إلى "سبلاش" الذي يقدم مجموعة متنوعة من الرحلات والأنشطة المائية لجميع الأعمار، تتضمن قوارب الكاياك ومعدات الغطس المجانية للقيام برحلات استكشافية في الشعاب المرجانية. وبينما ينشغل الصغار بأنشطتهم الممتعة، سيتسنى لذويهم تدليل أنفسهم وتجديد صفائهم الداخلي مع أخصائيي العلاج في "مارينا سبا".

كما يقدم المنتجع لضيوفه مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الفاخرة حيث يمكنهم الاختيار من بين مختلف فئات الفلل العائلية التي تتضمن جميعها أحواض سباحة ومنها "بيتش فاميلي فيلا "، و"بيتش ريتريت "، و"ديلوكس بيتش ريتريت"، و"أوفر واتر سويت". حيث توفر جميع هذه الفلل إقامة ممتعة ومريحة مع مستلزمات العناية المجانية للأطفال دون العامين، من سرير للطفل، وعربة، وجهاز لتعقيم زجاجة الحليب وتسخينها، بالإضافة إلى جهاز مراقبة متاح عند الطلب.

أما بالنسبة للبالغين فيوفر نادي "كوكونت" مجموعة كبيرة من الأنشطة اليومية، فهو مجهز بطاولات البلياردو، وطاولتي تنس وألعاب الطاولة ومنطقة للقراءة، ما يجعله ملاذاً مثالياً لجميع أفراد الأسرة.

التفاصيل:

عرض الشتاء الخاص:

اختر فيلا أو جناح لمدة 7 ليالٍ واستمتع بخصم يصل إلى 30٪ على أفضل سعر متاح

الأسعار تشمل الإفطار والعشاء والنقل المجاني لطفلين أقل من 12 عاماً.

عند الإقامة لمدة تقل عن 7 ليال، يستفيد طفل واحد فقط دون 12 عاماً من هذا العرض

مدة العرض: من 1 أكتوبر حتى 19 ديسمبر 2019