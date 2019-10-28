"هاكاسان أبوظبي" قصر الإمارات يفتتح ترّاسه الشهير

أعلن "هاكاسان أبوظبي" في قصر الإمارات إفتتاح ترّاسه الشهير مع بدأ الموسم السياحي في الإمارات ، ويرحب هاكاسان أبوظبي بالضيوف من على شرفة قصر الإمارات. ويتميز الترّاس الخارجي والكبائن الخاصة في الهواء الطلق بإطلالة مذهلة على أشهر معالم العاصمة أبوظبي مشكلاً مشهداً بصرياً فريد وبيئة مناسبة لتناول الغذاء والاستمتاع بسهرات مريحة مع انخفاض درجات الحرارة وانتعاش الطقس.

سيتخلل إعادة إفتتاح التراس لدى هاكسان أبوظبي احتفالاً ذهبياً خاصاً، وذلك بمناسبة الأسبوع الذهبي الصيني، وسيستمتع الضيوف بالإيقاعات المفعمة بالحيوية مع منسقة الأغاني كريستينا، والعروض الحية طوال الأمسية الساحرة، وهم مدعوّون لارتداء ملابس بلمسة ذهبية تتناسق مع المناسبة. ويتسع التراس لحوالي 108 ضيف كما يحتوي على كبائن مريحة تطل على أفق المدينة. يمكن للضيوف توقع تجربة ساحرة في تناول الطعام والاستمتع الى الأغاني الرائعة للمنسقة العالمية كريستينا والعروض الحية طوال الاسبوع.

يمكن للضيوف الإختيار بين المقاعد العالية والمنخفضة أو حجز إحدى الكبائن الأنيقة ذات التصاميم الأخّاذة، المحاطة بمساحات خضراء وديكورات مائية لتوفير المزيد من الخصوصية. يمكن أقامة الحفلات الخاصة وحجز تراس هاكاسان حصرياً لفعاليات الأعمال والمناسبات الخاصة.

سوف تستأنف أمسيات هاكاسان الأخرى كالمعتاد ابتداءً من 16 أكتوبر، حيث تقدم مجموعة من العروض المنظمة خصيصاً للتراس وهي "أربعاء هاكاتيني" مع إطلاق عرضين جديدين قريباً.

سوف يجري العرض الأشهر في العاصمة، "ليالي هاكاتيني" يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً، وأيام الأربعاء من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 11 مساءً. وسيكون هذا المكان الوجهة المثالية لتناول المشروبات بعد العمل مع الزملاء والأصدقاء والاستمتاع بغروب الشمس.

يفتح هاكاسان أبوظبي أبوابه يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى 2 صباحاً، ويقدّم وجبة الفطور المتأخر يوم الجمعة ابتداءً من الساعة 12 ظهراً.