المسعود للطاقة يستعرض المولد الكهربائي المتحرك على شاحنة والأول من نوعه بمحرك ديزل "إم تي يو"

كشف قسم المسعود للطاقة، عن مولد كهربائي متحرك على شاحنة هوالأول من نوعه مزود بمحرك ديزل MTU والذي سيستخدم في حالات الضرورة والطوارئ بامارة دبى بدولة الإمارات، وذلك خلال مشاركته في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2019" الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري. ويٌعد هذا المولد من أهم المولدات الكهربائية المصممة لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يٌعتبر حلاً مبتكراً لتوفير الطاقة الكهربائية في حالات الضرورة والطوارئ.

وتبلغ سعة هذا المولد 2500 كيلو فولت أمبير من الطاقة الكهربائية المستمرة، والتي تعتبر كافية لتوفير الطاقة اللازمة لأكثر من 120 بيتاً في وقت واحد، مما يجعله أكبر مولد متحرك مثبت على متن شاحنة ذات 5 محاور بدفع بنظام 10 x 8 في دولة الإمارات.

وتتميّز الشاحنة التي تنقل هذا المولد بنظام تعليق محكم يضمن أدنى مستوى للاهتزاز والراحة للسائق والمشغل؛ مما يسهم في تقليل وقت امداد أو استرجاع الطاقة الكهربائية ويعمل على توفير الوقت والمال وسلامة المستهلكين؛ مع خفض نفقات التشغيل لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وفي هذا السياق، قال راسو بارتنشلغر، المدير العام لقسم "المسعود للطاقة": "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف تطويرحلول محلية مبتكرة وفعّالة في دولة الإمارات. وتمّ تصميم المولد الجديد انسجاماً مع استراتيجية الهيئة طويلة الأجل الرامية إلى تعزيز قطاع توليد الطاقة الكهربائية في إمارة دبي ودعم الرؤى المستقبلية المتمثلة بتحقيق الإستدامة. ويتميّز المولد المزود بمحرك ديزل ام تي يو بانخفاض استهلاك الوقود، إلى جانب تميزه بفترات صيانة دورية متباعدة مما سيتيح أعلى جاهزية لهيئة كهرباء ومياه دبي بإمكانية توفير الكهرباء في أي وقت ومكان أي عند الحاجة فى أسرع وقت".

وأضاف بارتنشلغز: "يٌجسد إطلاق هذا المولد في معرض ويتيكس 2019 إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة المشاريع الناجحة للمسعود للطاقة ، حيث تمكّنا من خلال الخبرة الواسعة التي نتمتع بها في مجال تصميم أنظمة توليد الطاقة الكهربائية إلى ابتكار حلول جديدة ذات جودة وكفاءة عاليتين لعملائنا الكرام. لقد حققنا هذا النجاح بفضل جهود وخبرة وكفاءة فريقنا في قطاع الطاقة فى المسعود وأدائه النموذجي الذي شكل عاملاً أساسياً في تحقيق هذا الإنجازالنوعي ، بالاضافة الى دعم شركة "أم تي يو" ، باعتباره شريكاً استراتيجياً وأحد أهم المصنعين العالميين في إنتاج مولدات الطاقة الكهربائية ومحركات الديزل والغاز، وبالتالي جهود ودعم شركائنا من الموردين الرائديين في هذه الصناعة".

يذكر أن معرض "ويتيكس 2019" يعتبر أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة والأكبر من نوعه في المنطقة وبات منصة مثالية للشركات والمؤسسات والخبراء والمصنعين والمستثمرين للتعرف إلى أحدث التطورات والتقنيات العالمية في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والصناعات المرتبطة بها. ويقام المعرض بالتزامن مع الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، حيث تشارك في المعرضين 2350 جهة عارضة من 55 دولة في الدورة الحادية والعشرين من "ويتيكس"، ويمتد المعرضان على مساحة 85,000 متر مربع.

والجدير بالذكر، يعمل قسم المسعود للطاقة على تصميم أنظمة توليد الطاقة ومحركات الدفع فى السفن والزوارق بالقطاع البحري، كما يتمتع القطاع بخبرة متميزة فى تخطيط وادارة تلك المشاريع مع القيام بأعمال التركيب والاختبارات والتشغيل والصيانة وخدمات ما بعد البيع.