هيئة أبوظبي الرقمية تحتفى بجائزة "أفضل مبتكر رقمي" مقدمة من قبل "سوفت وير أيه. جي"

كرّمت "سوفت وير أيه. جي" هيئة أبوظبي الرقمية، الجهة المكلفة بقيادة مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي، تقديراً لبراعتها في الاستخدام المبتكر للتكنولوجيات المدعومة من منصة "سوفت وير أيه. جي" لإدارة برمجة التطبيقات عبر الويب (webMethods API Management) التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جهود الهيئة الرامية إلى تقديم تجربة خدمات حكومية رقمية متكاملة ومتطورة في أبوظبي.

وتأتي الجائزة الممنوحة عن فئة: "الابتكار في تطبيق إدارة واجهة برمجة التطبيقات في المؤسسات الحكومية" دليلاً على التزام الهيئة برسالتها ورؤيتها المتمحورة حول تطوير المنظومة الرقمية للخدمات الحكومية، والدور الاستراتيجي الذي تقوم به الهيئة في قيادة مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد للابتكار الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتسلّمت الجائزة سعادة الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية من قبل سانجاي براهموار، الرئيس التنفيذي لشركة "سوفت وير إيه جي".

Advertisements

وعلى مدى العامين الماضيين، أتاح تطبيق منصة "سوفت وير أيه. جي" لإدارة برمجة التطبيقات عبر الويب (webMethods API Management) للهيئة الانطلاق في رحلة تحول رقمي جديدة، مما أدى إلى تبسيط وتسريع العمليات والخدمات الحكومية الرقمية بما يتماشى مع أهداف هيئة أبوظبي الرقمية المتمثلة في تعزيز الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي عبر تقديم تجربة خدمات حكومية رقمية متكاملة ومتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت في العام الماضي منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وهي منصة موحدة عبر الإنترنت توفر تجربة استثنائية للمتعاملين وتعنى بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية الرقمية من خلال بوابة واحدة.

وتحرص "سوفت وير أيه. جي" باستمرار على الاحتفاء بالمؤسسات والعملاء الذين تمكنوا من التوصل إلى أفكار مبتكرة وغير مسبوقة لإحداث تغييرات تطويرية متوالية من خلال تحفيز مبادرات تطوير الأعمال من أجل الارتقاء بالكفاءة إلى مستويات أعلى، وبما يؤدي إلى تقديم خدمات مجتمعية أفضل للسكان.