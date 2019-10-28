"سيتي سنتر" يطلق أول عرض أزياء في العالم على "غوغل ستريت فيو" في دبي

نقلت مراكز تسوق "سيتي سنتر" تجربة التسوق إلى منصات جديدة هذا الأسبوع، من خلال اطلاقها لأول عرض أزياء من نوعه في العالم ، والذي يمكن متابعته عبر تطبيق "غوغل ستريت فيو". ويوفر العرض المقام على ممشى رقمي للمتسوقين، طريقة فريدة للتعرف على مجموعة أزياء خريف/شتاء 2019 التي أطلقت مؤخراً، ولتشجيعهم على أن يكونوا على طبيعتهم بعيداً عن التكلف.

كما يعكس عرض الأزياء الذي تم تصويره في كورنيش الشندغة طبيعة مراكز تسوق "سيتي سنتر" الخلاقة التي تركز على المجتمع، من خلال استخدامه لأشخاص عاديين تم اختيارهم من الشارع ليكونوا عارضي الأزياء. ويظهر هذا الاستخدام لأشخاص حقيقيين ما ستبدو عليه هذه التصاميم في العالم الواقعي، والتي تم اختيارها من مجموعات أزياء متاجر الألبسة في مراكز تسوق "سيتي سنتر" لموسم خريف/شتاء 2019، ومن بينها "ديسيجوال" و"أوكايدي" و"فينشي" و"بارفوا" و"إروبوستال" و"إل سي وايكيكي" و"كاراج" و"ليفايز" و"إتش & إم" وغيرها.

وقالت ريما شماس، مديرتنفيذي أول، التسويق، مراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية: " نحن متحمسون للمساهمة في الارتقاء بمعايير هذه الصناعة من خلال دمج الأزياء والتكنولوجيا بطرق مبتكرة، مع الاحتفاء في الوقت ذاته بأسلوب أزياء الشارع أو ما يعرف بـ street style . ومن خلال اعتمادنا على عارضات أزياء تم اختيارهم من المجتمع المحيط، نجحنا في ابتكار منصة عرض متطورة بعثت روحاً جديدة في شوارع دبي مع أول عرض أزياء من نوعه في العالم على "غوغل ستريت فيو". وتعتبر شركة ‘ماجد الفطيم‘ من الشركات الرائدة في تقديم تجارب أزياء مبتكرة، ومع وصول مجموعات أزياء خريف/شتاء 2019 إلى مراكز تسوق ‘سيتي سنتر‘، وجدنا الفرصة لابتكار طريقة فريدة وجذابة لعرض أحدث التصاميم".

ويستمر عرض الأزياء على "غوغل ستريت فيو"، حيث يعرض إطلالات تم تنسيقها من أحدث التصاميم الرائجة والمتوفرة في مراكز تسوق "سيتي سنتر" في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتواصل حملة خريف/شتاء 2019 فعالياتها في كافة مراكز تسوق "سيتي سنتر"، حيث يستطيع الزوار الحصول على أحدث التصاميم والتفاعل مع الأنشطة الرقمية المختلفة، بالإضافة إلى ربح جوائز مالية قيّمة.