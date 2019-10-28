فارنك تطلق منصة شراء إلكترونية ذكية بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية

أطلقت شركة فارنك الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً منصة شراء إلكترونية ذكية جديدة.

وتهدف فارنك من خلال هذه المنصة المتطورة إلى زيادة الكفاءة في العمل وخفض الزمن اللازم للتسليم من خلال أتمتة عملية الشراء والدفع، تسجيل الموردين عبر الإنترنت، تقديم طلبات الشراء، منح الموافقات عبر الإنترنت في الوقت المناسب، تدوين ملاحظات التسليم، الحصول على فواتير ومدفوعات الموردين، طرح المناقصات، وكذلك تتبع العقود وإعداد التقارير عبر استخدام لوحات المعلومات على الإنترنت.

وفي معرض تعليقه على إطلاق هذا النظام الجديد، قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "إن الاعتماد على نظام الشراء الإلكتروني المتطور يعد عنصراً أساسياً لتحسين الكفاءة والارتقاء بطموحات الشركة نحو المزيد من النمو والربحية. وبصفتنا شركة رائدة في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في إدارة المرافق المتكاملة، فإننا نعمل على إدخال التعاملات الإلكترونية اللاورقية في جميع إدارات الشركة مع التركيز أيضاً على زيادة الشفافية".

ومن المزايا الأخرى التي يوفرها النظام الإلكتروني الجديد، تقليل عدد ساعات العمل لإنجاز المهام التقليدية، بما في ذلك المستندات الورقية وعمليات الحصول على الموافقة التي يتم إنجازها الآن بكفاءة كبيرة من خلال التطبيقات التي تحفظ المستندات والوثائق رقمياً عبر هذه المنصة الإلكترونية وهو ما يخفف من الحاجة إلى الاحتفاظ بالنسخ الورقية المطبوعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا النظام تبسيط عملية طرح المناقصة وإتمامها بشكل حصري عبر الإنترنت، وهو ما يحسن من عملية الاختيار ويساعد على إجراء مقارنات ذكية ودقيقة.

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وأكمل أوبرلين: "لقد أردنا إنشاء نظام متطور يعزز من جودة الخدمات التي نقدمها بالاعتماد على أحدث التقنيات. فمن خلال الانتقال إلى عملية الشراء الرقمية، يمكننا الآن ضمان تقديم خدمة أفضل بفعالية أكبر".

واختتم قائلاً: "خضع تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي صمم خصيصاً ليتناسب مع متطلبات كافة الأقسام والإدارات في شركة فارنك إلى اختبارات متعددة وسلسلة من عمليات البحث والتطوير التي استمرت

عدة أشهر لضمان الحصول على النتائج المتوقعة والمنتظرة. كما تم إجراء جلسات تدريبية للمستخدم النهائي في مختلف أقسام الشركة لضمان تحقيق انتقال سلس ومرن لهذه الخدمات الرقمية الجديدة".

تلعب التكنولوجيا والابتكار دوراً بارزاً في نجاح ونمو شركة فارنك، كما تشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجيتها. وفي هذا الإطار، تضع الشركة خطة استثمارية ضخمة بملايين الدولارات لتطوير نماذج أعمالها رقمياً، وذلك عبر تقديم حلول جديدة تعتمد بشكلٍ واسع على التطبيقات الذكية والبيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وبفضل قدرتها على تقديم خدمات متميزة في قطاع إدارة المرافق وتوفير حلول متكاملة وذكية ومستدامة، حظيت فارنك بثقة العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في دولة الإمارات التي وقعت معها عقوداً منذ عدة سنوات ولا زالت مستمرة حتى الآن بما فيها إعمار دبي مول، برج خليفة، ومطارات دبي، طيران الإمارات، الاتحاد للطيران وشركة دو.