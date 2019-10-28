الإمارات تشارك في «بيزنكس 2019» بالقاهرة للعام الثاني 7 نوفمبر

أعلن الشيخ د. أحمد آل سودين، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية مشاركة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» بالقاهرة للعام الثاني على التوالي .

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مشاركة الغرفة في معرض بيزنكس هذا العام يأتي بعد النجاح والانتشار الكبير الذي حققه «بيزنكس» العام الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية المصرية من المعرض العام الماضي بلغت حوالي 20 مليون دولار بين الجانبين

وأوضح «آل سودين» أن المعرض هذا العام سوف يسهم في نمو العلاقة التجارية الاماراتية المصرية وسيشهد المعرض هذا العام مشاركة إماراتية واسعة بوفد كبير من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات .

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وأشار إلى أن العديد من الغرف التجارية أبدت ترحيبها بالمشاركة هذا العام بناء على ما حققه المعرض العام الماضي من نجاح جعله بوابة جديدة للاستثمار في مصر من خلال زيادة الفرص الاستثمارية المشتركة مع الشركات المصرية .

وأكد «آل سودين» أن مشاركتهم بالمعرض في دورته الثانية تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال التوكيلات المختلفة المشاركة بين مصر والامارات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات وصل في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من 2018 إلى نحو 3 مليارات دولار .

وكشف أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر وصل إلى 1065 شركة حتى مارس 2019