كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا تبقى شركات التكنولوجيا الناشئة في دبي هدفاً للشركات العملاقة متعددة الجنسيات؟

ستظل الشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا الناشئة في دبي أهدافاً للاستحواذ من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، وذلك بفضل النظام البيئي القوي الذي توفره لهم المناطق الحرة المختلفة ومركز دبي المالي العالمي، وفقًا لما ذكره عمار المالك، المدير الإداري لمدينة دبي للإنترنت.

وقال المالك: “هناك الكثير من الشركات الناشئة الناجحة في مدينة دبي للإنترنت بسبب النظام الإيكولوجي الذي بنيناه على مر السنين. هذا الاتجاه من الشركات العالمية التي تستحوذ على شركات محلية سوف يستمر”.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت دبي موجة من عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الأجنبية العملاقة متعددة الجنسيات التي تشتري الشركات الرقمية في دبي. على سبيل المثال، استحوذت Uber Technologies على نظيرها Careem التي تتخذ من دبي مقراً لها في مارس 2019 مقابل 3.1 مليار دولار (11.37 مليار درهم)، بينما اشترت Amazon منصة التجارة الإلكترونية سوق دوت كوم مقابل 580 مليون دولار (2.22 مليار درهم)، بحسب موقع بوابة.

وقال المالك إن دخول الشركات العملاقة متعددة الجنسيات إلى عملية الاستحواذ في دبي هو شهادة على نمو قطاع الشركات الناشئة في دبي. وحتى الآن، تلقت مدينة دبي للإنترنت استثمارات بقيمة 17 مليار درهم على مدار العشرين عامًا الماضية، بما في ذلك صفقات Uber-Careem و Amazon-Market.

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وأضاف: “دبي هي وادي السيليكون في الشرق الأوسط لأنها تحتوي على كل هذه العناصر بما في ذلك الجغرافيا المثالية. وبالتالي، فإن دخول الشركات متعددة الجنسيات سيظل يحدث في المستقبل”.

قال ماغنوس أولسون، المدير الإداري لشركة Careem ، مؤخرًا في أسبوع جيتكس للتقنية إن التمويل والبنية التحتية والعقليات هي التحديات الرئيسية أثناء بناء الشركة “الخبر السار هو أن كل هذا يتغير. الآن، هناك الكثير من شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملاك والكيانات الحكومية التي تستثمر كذلك. الناس يفتحون دفتر شيكاتهم للشركات الناشئة الآن”.

وقال عمر مومني، رئيس الشركات وعمليات الاندماج والشراء في الإمارات في شركة بيكر ماكنزي حبيب الملا، إنه لا شك في أن دبي، من خلال أجندة الابتكار والمناطق الحرة الاقتصادية سريعة التطور، أثبتت وستواصل جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: “البنية التحتية القانونية في دبي معززة بالإصلاحات الأخيرة للاستثمار الأجنبي وموقعها كمركز إقليمي يسهلان بفعالية أي عملية استحواذ أو دمج مع شركة متعددة الجنسيات، والتي تتطلع إلى الاستحواذ على الشركات ذات التوجه الرقمي في دبي وتنمية الأعمال المشتركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.