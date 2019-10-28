الامارات | تحوّل جديد في إعصار بحر العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن تحوّل جديد في إعصار بحر العرب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإعصار المداري كيار وصل إلى الدرجة الرابعة في وسط بحر العرب، لافتاً إلى أنه وصل إلى خط عرض 18.4 درجة شمالاً وخط طول 64.8 درجة شرقاً بسرعة 12 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 230 - 240 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة.
وتوقع المركز استمرار الإعصار المداري بالتحرك باتجاه غرب، شمال غرب إلى غرب بحر العرب، حيث يتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة ثم إلى الدرجة الثانية، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 - 200 كم/س خلال ال 48 ساعة القادمة.
ولفت المركز أن الدولة ستتأثر بتلك التطورات حيث يشهد البحر اضطراباً في الساحل الشرقي للدولة ابتداء من غد الثلاثاء إلى الخميس، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.
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