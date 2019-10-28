الامارات | تعاونية الاتحاد: توظيف فوري لـ 44 مواطناً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاونية الاتحاد: توظيف فوري لـ 44 مواطناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن توظيفها 44 مواطناً خلال اليوم المفتوح للتوظيف الفوري للمواطنين الذي أقيم يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري في اتحاد مول، بهدف دعم خطط واستراتيجيات وبرامج التوطين في الدولة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية السيد أحمد بن كنيد " نفذت تعاونية الاتحاد 6 أيام مفتوحة للتوظيف منذ بداية العام حتى الآن، ويأتي ذلك من منطلق التزامها بالإسهام في مبادرة توطين الوظائف، مشيراً إلى أن التعاونية كثفت جهودها خلال العام الجاري لاستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل لديها ودعمها للارتقاء وتقديم أفضل الخدمات".

وأضاف" نتطلع إلى توظيف وتطوير المواطنين الذين لديهم القدرة والطموح لبناء حياتهم المهنية الناجحة والمليئة بالخبرات والمعلومات، موضحاً أن تعاونية الاتحاد تولي موضوع التوطين أهمية مطلقة، حيث تُعد نسبة التوطين فيها من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص بالدولة، وتحرص التعاونية على عقد الدورات التدريبية وورش العمل للارتقاء بمهارات موظفيها ورفد مخزونهم المعرفي بكل ما هو جديد في مجال التجارة بالتجزئة، كما تتبنى المواهب الإماراتية وتحرص على دعمها باستمرار من خلال البرامج التدريبية المتكاملة، وتوفير الفرص الوظيفية التي تلبي طموحهم وتساعدهم على التقدم المهني المستمر.