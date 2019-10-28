الامارات | مكاتب تروج لشراء شهادة وهمية وأخرى مجانا .. وقطط وكلاب من زبائنها

شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب تروج لشراء شهادة وهمية وأخرى مجانا .. وقطط وكلاب من زبائنها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات الدكتور بدر أبو العلا، أن الشهادات الوهمية باتت ظاهرة عالمية، وبات لأي شخص يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال مكاتب وهمية منتشرة على مستوى العالم وعبر الانترنت مشيرا إلى أنه وصل الأمر بمنح شهادات الدبلومة والدكتوراة الوهمية لحيوانات مثل القطط والكلاب، فضلا عن استخدام أساليب إعلانية لترويج هذه الشهادات ومنها أغراء العميل بشراء شهادة علمية والحصول على أخرى مجانا.

ولفت أبو العلا خلال ندوة "آفة الشهادات المزورة" التي عقدت اليوم في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن هناك حوالي 2500 مؤسسة عبر العالم تمنح درجات وهمية، وقد زاد عدد تلك المؤسسات في 2015 بنسبة أكثر من 50 % مقارنة مع 2010 ، ويقدر عدد درجات الدكتوراة المكتسبة الحقيقية في الولايات المتحدة سنويا بحوالي 40 إلى 45 ألف شهادة بينما يتجاوز عدد شهادات الدكتوراة الوهمية 50 ألف شهادة.

ونبه إلى أن تزايد امكانية الحصول على درجات علمية من خلال التعليم الالكتروني، صاحبه زيادة مضطردة في مكاتب بيع الشهادات، لافتا إلى أن في بيكين وحدها هناك من 100 مكتب لبيع الشهادات تم حصرها في 2013 وتتجاوز عائدا الشهادات المزورة مليار دولار سنويا يتم بيع أكثر من 200 ألف شهادات مزورة من مؤسسات غير معتمدة ووهمية

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وقال أبو العلا إنه في الآونة الأخيرة اكتشف في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي عشرات من حالات التزوير أو الشهادات الأكاديمية المزيفة التي تغطي مجوعة واسعة من التخصصات، وتنتمي بعض الشهادات المزورة إلى مسؤولين ومديرين وغيرهم ممن يشغلون مناصب السلطة، ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد من السلطات المعنية قبل ازديادها وانعكساتها على المجتمع .

واقترح حظر تعيين حاملي الشهادات المزورة والابلاغ عنهم، والزام كافة جهات التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتأكد من صحة شهادات المعيين بها ومعادلتها، وتنظيم عملية الإعلان عن مؤسسات التعليم والتدريب، وسن تشريعات تنظيم الإعلانات عن مؤسسات لتعليم والتدريب ، وتشريعات على المستوى الاتحادي تلزم كافة جهات التوظيف بالتأكد من صحة شهادات العاملين ، وتشريعات تلزم كافة جهات التوظيف بالإبلاغ عن المشاركين في عمليات تزوير الشهادات للجهات المعنية وتشريعات تجرم انشاء لجهات المصدرة للشهادات الوهمية والمزورة والتعامل معها

وبين أن الشهادات الوهمية تشمل الشهادات المزيفة والشهادات المزورة والشهادات التي تفتقر إلى المصداقية، داعية إلى أهمية توعية من خلال الإعلان في وسائل النشر المختلفة عن الجهات التي تقوم بعمليات تزوير الشهادات للتحذير من التعامل معها ، والنشر في وسائل الاعلام المختلفة عن خطورة استخدام الشهادات المزورة وآثارها السلبية على الأفراد المتعاملين بها وعلى المجتمع