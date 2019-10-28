الامارات | شرطة عجمان تُسعد طفلاً مرعوباً من الشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تُسعد طفلاً مرعوباً من الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان مدرسة سلمان الفارسي بعجمان لإسعاد طفل من الجنسية الخليجية في الخامسة من عمره، بعد أن أحضره والده إلى مركز شرطة النعيمية لطمأنته وإزاحة الخوف من قلبه تجاه الشرطة، ليبرهن له بالتعاون مع أفراد الشرطة أن الشرطة لا تعتبر مصدر خوف بل هي مصدر للأمن والطمأنينة، حيث تمكن أفراد الشرطة بحضور العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان من غرس السعادة وإزالة الخوف منه نهائياً من الشرطة.

وشكلت القيادة وفداً من موظفي مركز شرطة النعيمية وقسم الإعلام والعلاقات العامة لزيارة الطفل في المدرسة شمل النقيب عبدالله سالم الشامسي مدير فرع الحراسات، والملازم أول حمدان راشد النعيمي، والملازم أول سلطان حمد المطروشي، والملازم محمد بن زايد النعيمي.

Advertisements

وسلم النقيب عبدالله سالم الشامسي الطفل هدية وباقة ورد وحلوى بحضور مدير المدرسة ووالد الطفل وعدد من زملاء الطفل، مؤكداً للطلبة على دور الشرطة المجتمعي وقربها منهم، وأن الشرطة وجدت لتعزز الأمن وتقدم كل ما يسعد أفراد المجتمع ويحقق راحتهم.

كما وجه النقيب عبدالله الشامسي رسالة لأولياء الأمور بضرورة تحبيب أبنائهم في الشرطة وتثقيفهم بكيفية التواصل معها في حال تعرضهم لأي تهديد أو خطر، وبذل كل الجهود واستخدام الأساليب المتنوعة لتحبيب الطلبة إلى الدراسة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة عن رضا لا بالإكراه.

من جانبهما عبر مدير المدرسة ووالد الطفل عن شكرهما وامتنانهما لشرطة عجمان على مسؤوليتها المجتمعية وإحساسها بالدور المنوط بها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد الجمهور والأطفال، متمنين لها مزيداً من التميز في مسيرتها الأمنية والمجتمعية.