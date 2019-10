كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 دور سينما خارجية عليك زيارتها في الشتاء بدبي

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يرغب الكثير من السكان في دبي بممارسة بعض النشاطات الخارجية، ومن بينها زيارة سينما الهواء الطلق.

وفيما يلي مجموعة من دور السينما الخارجية في دبي التي ينصح بزيارتها هذا الشتاء، بحسب موقع واتس أون:

Azure Beach

ابتداءً من 6 نوفمبر، ستعرض ‘Sea-nema’ في Azure Beach أفلامًا شهيرة كل ليلة أربعاء على حديقة النادي الشاطئي الشهير. وسيكلفك الدخول 50 درهماً، وتتوفر مجموعة متنوعة من المقاعد، من أكياس القماش المريحة الفخمة إلى الأرائك المريحة للزوجين، مع توفر الوجبات الخفيفة مقل البيتزا والهوت دوغ والبطاطس والبوشار.

هاتف: 0527779472. azure-beach.com

JLT Park

Advertisements

بدأت الحديقة الضخمة في JLT في عرض أفلام مجانية كل ليلة جمعة. تشمل الأفلام القادمة Ride Like a Girl، و The Professor و The Madman، و Animation movie The Big Trip، و I Feel Pretty، يمكنك إحضار البطانيات أو الكراسي أو الحصير الخاصة بك للجلوس على العشب حيث تبدأ العروش من الساعة 6 مساءً.

dmcc.ae

The Pointe

أطلقت The Pointe في نخلة جميرا سينما أسبوعية مجانية تعرض أفلاماً شهيرة مثل Fantastic Beasts – The Crimes of Grindelwald و Lego Movie 2 و Spiderman: Into the Spiderverse. تقام العروض كل يوم سبت من الساعة 8 مساءً.

facebook.com/ThePointePalm