كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ما هو نظام النقل الجديد “سكاي واي” في الشارقة؟

وجدت الشارقة الحل للتغلب على الاختناقات المرورية لأنها بصدد إدخال نظام السكك الحديدية المعلقة المسمى “مشروع سكاي واي”.

وسيتم تشغيل الإصدار التجريبي لمشروع Skyway باستخدام كبسولات معلقة تسمى “Unicars” قريبًا في منشأة التصنيع في الشارقة. وسيكون مسار التعليق أو نظام السكك الحديدية المرتفع هو مستقبل النقل للركاب وحتى البضائع في الشارقة.

وتم إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع سكاي واي من أجل إنشاء نظام نقل معلق في حديقة الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP)، وتستضيف SRTIP أحد أكبر مراكز البحث العلمي وأكثرها تطوراً في مجال النقل الذكي في العالم. وتقوم Skyway Green Tech التي أطلقت عملها في STRIP مؤخرًا، بتطوير Unicars الذي يعتبر أحد المفاهيم الحديثة للنقل الحضري.

وبدأت Skyway Green Tech بالفعل في التشييد في الموقع لبناء ثلاثة مسارات لاختبار Skyway لتتمكن من نقل البضائع والركاب من وإلى بداية الحديقة (طريق مطار الشارقة) إلى نهاية الحديقة (طريق مويلح).

وبمجرد اختبار النظام بنجاح، من المتوقع أن تعلن الحكومة عن بناء مساراتها داخل مدينة الشارقة.

وأشار حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي في SRTIP إلى أن المشروع يعتبر جزءًا من خطة المتنزه الشاملة لتحويل مدينة الشارقة إلى مدينة مستدامة وفقًا لتوجيهات حاكم الشارقة.

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وأعرب الدكتور أناتولي يونيتسكي، رئيس Skyway، عن امتنانه للدعم والتسهيلات التي تلقاها المشروع في SRTIP. كما أشار إلى أنه تم اختيار الشارقة بعناية لتكون مضيف المشروع بعد دراسات مستفيضة أظهرت أنها كان أفضل مضيف بالنظر إلى موقعها الإقليمي والإستراتيجي والتنافسي بالإضافة إلى الروابط الأكاديمية لـ SRTIP في المدينة الجامعية.

ووقعت الشركة نفسها أيضًا مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) لتطوير Sky pod (خط سكة حديد مرتفع) في دبي.

وتدير Skyway Technologies Company منشأة إنتاج مع موقع اختبار EcoTechnoPark على مساحة 36 هكتارًا بالقرب من Maryina Gorka في بيلاروسيا منذ عام 2015.

ويجب أن تغطي أنظمة النقل المختلفة احتياجات نقل الركاب في حركة المرور في المدينة والركاب والضواحي بسرعة تصل إلى 600 كم / ساعة. وتقول SkyWay إن وحدات النقل الصغيرة ذات سعة الركاب المتغيرة يمكن أن تنتقل بأمان على فترات زمنية لا تتجاوز 2 ثانية، مما يوفر سعة نقل تصل إلى 50000 مسافر في الساعة، بحسب غلف نيوز.