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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 28 أكتوبر 2019

بالصور| سيارة فولكس فاغن غلف الجديدة قريباً في الإمارات

أصدرت شركة فولكس فاغن للتو صورًا لأحدث سيارة لها فولكس فاغن غلف الهجينة.

وعلى الرغم من التشابه مع الإصدارات السابقة، إلا أن هناك خمسة إصدارات مختلطة من سيارة غلف الجديدة ستكون متاحة الآن.

ويقول موظفو التسويق إن هذا سيكون أكثر النماذج سهولة في القيادة حتى الآن، مع ميزاته الرقمية الكاملة التي تجعل الحياة بسيطة قدر الإمكان لمن يجلس خلف عجلة القيادة.

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وستكون أيضًا أول سيارة فولكس فاغن غلف الهجينة تستخدم ما يعرف بالتكنولوجيا الاستباقية، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات التي ترسل إشارات من وإلى البنية التحتية المرورية والمركبات المرتبطة بشكل مماثل من أجل إصدار تحذيرات حول المخاطر المحتملة.

ولا توجد معلومات عن تواريخ الإطلاق الرسمية في الإمارات والشرق الأوسط لسيارة الغلف الجديد، لكن بعض المصادر تشير إلى احتمال أطلاقها في 2020، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.