كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بطل العالم في عروض بيتزا أكروبات قريباً في دبي

يزور “بطل العالم” في عروض بيتزا أكروبات باسكاليو بارباسو إلى دبي لعرض مواهبه في مطعم Bice Ristorante في فندق هيلتون دبي جميرا.

وسوف يقضي الطاهي الإيطالي أسبوعًا في المطعم، ويقدم عروضاً مثيرة للزوار في برم العجين وقذفه في الهواء كل مساء في الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بحسب hoteliermiddleeast.

الضيوف مدعوون لاختيار البيتزا الخاصة بهم ثم مشاهدة بارباسو يعرض مهاراته وهو يرمي العجين عبر مجموعة من الألعاب البهلوانية.

كما سيشارك بارباسو في تناول الطعام، ويشارك النصائح والحيل حول كيفية أداء مهاراته المدهشة.

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وتشمل قائمة الطعام الخاصة التي صممها بارباسو بيتزا سوتو-سوبرا المصنوعة من جبنة الموزاريلا الطازجة والطماطم المقشرة، وزيتو إي مانجيا المصنوع من جبنة الموتزاريلا، وجبنة السامورزا المدخنة، والسبانخ، وسجق اللحم البقري.