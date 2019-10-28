«أبوظبي للتقاعد»: 940 مؤمناً عليهم جدداً في 3 أشهر

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأن الإحصاءات سجلت 940 مؤمناً عليهم جدداً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المؤمن عليهم بلغ 88 ألفاً و997 مواطناً، من بينهم نسبة الذكور 56% بينما شكلت نسبة النساء 44%.

وذكر الصندوق في النشرة الإحصائية الربع سنوية التي صدرت أمس، أن القطاع الحكومي يشكل النسبة الأكبر من القوى العاملة المواطنة في الإمارة والمسجلة لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 58 ألفا و211 مؤمناً عليهم، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع شبه الحكومي 22 ألفاً و526، بينما بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 8 آلاف و260.

وأظهرت إحصاءات الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بلغ نحو 1362 جهة، منها حكومية وشبه حكومية وخاصة، كما بلغ متوسط سن المؤمن عليهم 35 سنة، وبلغ عدد متوسط سنوات الخدمة 8 سنوات.

ولفتت الإحصاءات إلى أن أعداد المتقاعدين الجدد خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 234 متقاعداً، منهم 185 في القطاع الحكومي، و38 متقاعداً في القطاع شبه الحكومي، و11 متقاعداً في القطاع الخاص. وفيما يخص توزيع المتقاعدين الجدد بحسب أسباب التقاعد، أوضحت الإحصاءات أن 46% تقاعدوا بسبب استكمال سنوات الخدمة و26% (امرأة ولديها أبناء)، 20% لبلوغ سن التقاعد، 3% لعدم اللياقة الطبية، 5% بسبب الوفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن إمارة أبوظبي أعلى نسبة في عدد المتقاعدين، إذ وصلت نسبة المتقاعدين إلى 65%، تليها مدينة العين بنسبة 25%، تليها الظفرة 6%. فيما بلغ عدد المستحقين في الربع الثالث من عام 2019 نحو 9622 مستحقاً، يمثلون 3.528 متقاعداً متوفى، ومن المستحقين 84% إناثاً و16% ذكوراً.