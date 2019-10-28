أحمد بن محمد يفتتح المؤتمر العالمي لطب الأعصاب

دبي (وام) افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء أمس، أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب الذي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

ويركز المؤتمر الذي يمتد حتى 31 أكتوبر الجاري، على مناقشة التحديات المستقبلية، وجملة القضايا الصحية المتصلة بطب الأعصاب ومستجداته، وتطور علومه وأبحاثه وتقنياته، وذلك بمشاركة ما يقارب 4000 من العلماء والأطباء والباحثين يمثلون 125 دولة.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نخبة من علماء طب الأعصاب الذين أثروا حركة تطور العلوم الطبية والممارسات المهنية في هذا التخصص الدقيق. وضمت قائمة المكرمين البروفيسور سعيد أبو حليقة من السعودية، والبروفيسور سرمد الفرهد من العراق، والبروفيسور جهاد أنشاصي من الإمارات، والبروفيسور محمد الطماوي من مصر، والبروفيسور رياض قويدر من تونس، والبروفيسور مصطفى العلوي من المغرب، والبروفيسور عمار أحمد من السودان.

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