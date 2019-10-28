محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع البرازيل الصديقة

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية البرازيل الصديقة على المستويات كافة، خاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة وغيرها، مشيراً إلى أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي للبرازيل، وأن ثمة سعياً مشتركاً لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وبحث الجانبان خلال الجلسة التي عقداها في قصر الوطن في أبوظبي العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتنميتها خلال الفترة القادمة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبشكل خاص في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والابتكار والذكاء الاصطناعي.

واستعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سموه في بداية اللقاء بفخامة الرئيس البرازيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكره على اهتمامه بتنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية، متمنياً أن تكون زيارته بمثابة دفعة إيجابية لهذه العلاقات في المجالات المختلفة، ونقل إليه تحيات وترحيب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه: إن البرازيل دولة مهمة على المستويات السياسية والاقتصادية، ولها ثقلها في محيطها الإقليمي والعالمي، وتحظى بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة.

وأثنى سموه على عقد مجلس النواب البرازيلي جلسة برلمانية عامة في شهر سبتمبر الماضي احتفاء بعام التسامح 2019 في الإمارات، واصفاً الجلسة بأنها لفتة حضارية مهمة تجاه الإمارات وشعبها، ومؤشر قوي على القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين مما يوفر الأرضية لمزيد من التوسع في العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة.

وعبر سموه عن تطلعه لأن تؤدي زيارة الرئيس البرازيلي إلى دولة الإمارات إلى نقلة كبيرة في العلاقات الإماراتية - البرازيلية على المستويات المختلفة خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب فخامة رئيس البرازيل عن بالغ سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة واعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً اهتمام بلاده بترسيخ جسور الصداقة وتنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والطاقة المتجددة، وصولاً إلى بناء شراكة قوية تتيح للبلدين توظيف إمكاناتهما المتنوعة من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.

وأضاف: «سعيد بوجودي في دولة الإمارات وهذه فرصة لنا لنعزز العلاقات بين بلدينا، إننا نريد علاقات جيدة وعميقة مع هذا البلد الصديق».

وأشار إلى الإصلاحات التي تنفذها بلاده والفرص المهيئة لاستقبال المستثمرين من أرجاء العالم، وقال: «إن لدينا فرصاً كثيرة خاصة في الزراعة والتكنولوجيا ومجالات أخرى».

وأكد الجانبان في ختام مباحثاتهما على بذل مزيد من الجهود لتوطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وشددا على مضاعفة جهود المجتمع الدولي ومساعيه لتحقيق السلام والأمان والتعايش المشترك لدول المنطقة والعالم، مؤكدين الحاجة الملحة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.

وسجل فخامته كلمة في سجل الزوار في قصر الوطن قال فيها: «سررت بزيارتي دولة الإمارات التي تجمعنا معها وشعبها علاقات صداقة تاريخية متميزة وتعاون نعتز به، ونحرص على مواصلة الارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة مع تمنياتنا لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.. وخالص الشكر والتقدير لما حظينا به من حفاوة استقبال»، وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء.

وحضرهما من الجانب البرازيلي كل من أصحاب المعالي إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية، وأونيكس لورنزوني وزير الأركان، وأوسمار تيرا وزير المواطنة، وماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات، وأوغوستو إلينو وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي، وفرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، ورودريجو باتشيكو عضو مجلس الشيوخ، وسيليو فاريا كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي، بجانب عدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.