حميد النعيمي: التعليم والاستثمار في شـباب الوطن محور استراتيجية التنمية المستدامة

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس الأمناء جامعة عجمان، أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن وأجياله المتعاقبة هما محور استراتيجية التنمية المستدامة والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم علمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، معرباً عن حرصه على أن تكون هذه الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات، وأن تركز على الدين واللغة العربية مع الاهتمام باللغات الأخرى.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه للاجتماع الدوري لمجلس أمناء جامعة عجمان، وتم خلاله اعتماد الموازنة السنوية للجامعة للعام الدراسي 2019/‏‏‏‏ 2020 وقوائم خريجي الفوج الثاني من الدفعة الثامنة والعشرين والتي تحمل شعار «عام التسامح» ومنحهم الدرجات العلمية، والمقرر اليوم لاثنين، حيث يتم تخريج 489 خريجاً منهم 461 في درجة البكالوريوس و28 في درجة الماجستير و775 خريجة، منهم 686 في درجة البكالوريوس و89 في درجة الماجستير.

كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي المعدل للجامعة ولائحة المنح والحسومات ودليل السياسات والإجراءات وخطة الجامعة الاستراتيجية المعدّلة.

حضر الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية، والأعضاء الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، ومعالي سعيد محمد الرقباني، ومعالي عبدالله بن حميد المزروعي، والدكتور سعيد عبدالله حارب، والدكتور عبدالرحمن سلطان الشرهان.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان -في مستهل الاجتماع- بأعضاء مجلس أمناء الجامعة، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق أهداف الجامعة، والعمل على رسالتها.

وشدد سموه -في كلمة له- على أهمية التنمية البشرية كإحدى الاهتمامات الرئيسية للقيادة الرشيدة في هذه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال سموه: «إن ما حققته هذه الجامعة من إنجازات كبيرة يدعونا للحرص على جعل هذا المجلس فاعلاً بدعمكم ومساهمتكم البناءة وأن نعمل على تطوير التشريعات الجامعية وأساليب العمل فيها بما يزيد من فاعليتها ويحقق الأهداف المنشودة».