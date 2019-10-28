محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الشباب ثروتنا المتجددة

أبوظبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مركز الشباب في أبوظبي- أحد مراكز المؤسسة الاتحادية للشباب - وذلك ضمن جولة لسموهما أمس اطلع سموهما فيها على مختلف مرافق وخدمات المركز في مقره على شارع الكورنيش في أبوظبي.

وأكد سموهما أن مراكز الشباب توفر مجتمعاً متكاملاً لاحتضان طاقات الشباب والاستثمار في مواهبهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتولي مسؤولية استمرار مسيرة التنمية المستدامة في الدولة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة، وذلك من منطلق أن الشباب هو الثروة المتجددة التي يمتلكها الوطن وبسواعدهم سوف تتحقق الطموحات العريضة التي لا حدود لها.

حضر افتتاح المركز الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

والتقى سموهما بفريق العمل المطور للمركز وأعضاء مجالس الشباب وعدد من رواد الأعمال الشباب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مراكز الشباب قدمت نماذج ناجحة لتمكين الشباب في مختلف المجالات من خلال قدرتها على توفير بيئة محفزة لاحتضان طاقاتهم والاستثمار في مواهب

وقال سموه: «ما نشهده من إنجازات يقودها الشباب كان نتيجة طبيعية لمنحهم الثقة لتولي المسؤولية.. سنشهد في المستقبل القريب المزيد من الإنجازات في مسيرة تقدم وطننا على أيدي أبنائه وبناته الشباب.. فالروح الشبابية الخالصة التي تتسم بها المراكز الشبابية ستلهم المبدعين للمنافسة ولتقديم منجزات نفخر بها».

وأضاف سموه: «طموحنا للوطن بلا حدود.. وهدفنا أن تصبح الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071 بسواعد شباب الوطن الذين سيتسلمون راية المسؤولية جيلاً بعد جيل.. وواثقون في قدرتهم على مواصلة مسيرة الإنجازات وصولاً إلى الرقم واحد عالمياً.. فنحن دولة لا ترضى إلا بالصدارة، ولهذا وجهنا بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم ومواهبهم وإبداعاتهم باعتبارهم قادة المستقبل».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مراكز الشباب تعد من أهم أدوات تطوير قدرات الشباب وثقل مهاراتهم واستثمار إمكاناتهم وتوجيهها الوجهة السليمة، بما تقدمه لهم من خدمات وأنشطة مادية وثقافية وفكرية تبني عقولهم وأجسادهم وترتقي بوعيهم وفكرهم، وما تقوم به من دور كبير في اكتشاف مواهب الشباب وإبداعاتهم ومبادراتهم الخلاقة، ومن ثم الاستفادة منها في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، فضلاً عن كونها أداة لتحقيق التعارف والوئام بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف سموه خلال افتتاحه مركز أبوظبي للشباب: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي أهمية كبيرة للشباب في خططها التنموية، وتعتبرهم ثروتها الحقيقية، وقادة الغد، ولذلك تحرص على الاستثمار فيهم، وإعدادهم وتأهيلهم للتعامل مع المستقبل بكل متغيراته ومستجداته ومعطياته.

وشكلت المؤسسة الاتحادية للشباب فريقاً من الشباب من أجل تطوير مركز الشباب في أبوظبي الذي صمم ليوفر البيئة الأمثل للعمل والمشاركة في الإنجاز للشباب والمؤسسات على حد سواء، وبناء الشراكات وتطوير مشاريع يقودها الشباب كجزء من المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المركز بني بمجهود ومشاركة وإدارة وتصميم الشباب في أقل من عام على مساحة 4500 متر مربع، ليحتضن إبداعات الشباب، ويتيح لهم التشارك والتفاعل واستغلال كامل إمكانياتهم ضمن بيئة إبداعية عصرية تهدف إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة، وكافة مرافقه تضم تجهيزات متطورة بأكثر من 30 مساحة خدمية إبداعية صممت بطريقة تسهم في بناء المجتمعات الشبابية، والاستفادة من القدرات واستثمار الطاقات.

ويعد مركز الشباب في أبوظبي الأكبر ويشمل 30 قسماً ومساحة إبداعية، منها فرع للمدرسة المهنية للشباب الإماراتي، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اليوم العالمي للشباب، وهي مدرسة غير تقليدية، تطبق مبدأ المشاركة الجماعية في اكتساب المعرفة والخبرة، وتوفر للشباب برامج مهنية مقدمة من قبل المؤسسات المتخصصة في القطاعين الحكومي والخاص مجاناً، وتتيح للشباب فرصة الاحتراف واكتساب شهادات مهنية عن طريق تعليم وتدريب عملي من قبل محترفين.

ولدى تفقدهما المركز، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على برامج المدرسة المهنية لشباب الإمارات، وأجندة عملها وشراكاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة وحول العالم.

ويتضمن مركز الشباب في أبوظبي غرف اجتماعات وأماكن لتنفيذ المشاريع، ومجالس لعقد اللقاءات، ومكتبة، ومسرحاً، ومساحات لعقد ورش عمل متخصصة، واستوديو لإنتاج المحتوى الإبداعي، ومرسماً للفنون ومعرضاً للأعمال الفنية، ومنصة لإطلاق المشاريع الناشئة، ومكاتب للشباب، ويضم متجراً لعرض منتجات الشباب، وحاضنة أعمال للمشاريع التجارية، ومعملاً لمختلف الصناعات والروبوتات والأعمال الحرفية الهندسية، وورشة لبناء النماذج والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها ومختبراً للأبحاث والبرمجيات وتطوير التطبيقات، ومساحات ثقافية، بالإضافة إلى مساحات للترفيه.

ويعمل فريق المركز على تطوير سلسلة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة للعمل يداً بيد من أجل تطوير برامج يستفيد منها الشباب، وزيادة روح التكافل والعمل الجماعي واستكشاف الفرص للتكامل مع جهود المؤسسات التعليمية وغرس روح التطوع، وبناء القدرات.

وتفصيلاً، يشمل مركز أبوظبي للشباب 30 قسماً ومساحة إبداعية موزعة على ثلاثة طوابق. ويوجد بالطابق الأرضي ورشة ومعمل واستوديو ومتجر ومصلى.. والورشة مخصصة للعمل على مختلف النماذج وتوفر للشباب أحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعدهم على العمل والابتكار، مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها، والمعمل يوفر للشباب المعدات اللازمة لإدارة المشاريع ويسهل عملهم على مختلف الصناعات والأعمال الحرفية والهندسية، ويقدم الاستوديو أحدث المعدات الإعلامية، وخدمات التدريب والتوجيه من قبل المختصين ومجهز بأحدث أجهزة وأنظمة التصوير والإخراج والإنتاج وغيرها من مستلزمات المشاريع الإعلامية، والمتجر يوفر مساحات لعرض منتجات رواد الأعمال الشباب لدعم مشاريعهم.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في المركز، يرافق سموهما معالي شما المزروعي وسعيد النظري، واطلعا ضمن الجولة على الأقسام والمساحات الإبداعية التي يتضمنها المركز، إذ يتضمن الطابق الأول 12 مساحة مخصصة للشباب، منها المجلس، ومساحة للالتقاء والحوار والاستمتاع تتيح للشباب فرصة مشاركة الأفكار والتطلعات والمستجدات، وتعقد جلسات المجلس بالتزامن مع مختلف المناسبات الاجتماعية.

ويضم الطابق الأول المختبر، وهو مساحة مزودة بأجهزة الحاسوب للعمل على الأبحاث، وتتيح للشباب فرصة العمل الجماعي وتطوير المنصات والتطبيقات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.. وتشمل المساحات قاعات اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات، وتدار بشكل آلي، متاحة للشباب، ومجهزة لمختلف الاستخدامات، والمنصة هي مساحة لعقد الفعاليات وتعقد فيها المحاضرات والندوات والدورات وورش العمل وغيرها من الفعاليات.

أما المتنفس، فهي مساحة للراحة والترفيه تتيح للشباب فرصة الاحتراف في الرياضات الإلكترونية، وممارسة هواياتهم المختلفة.. والمدرسة المهنية للشباب هي مدرسة غير تقليدية تطبق مبدأ المشاركة الجماعية في اكتساب المعرفة والخبرة وتوفر للشباب برامج مهنية مجانية مقدمة من قبل المؤسسات المتخصصة في القطاعين الحكومي والخاص.. ويوفر المركز مكاتب للشباب، توفر خدمات إدارية مختلفة.. ويضم قاعات للدراسة عازلة للصوت، ومساحات مخصصة لإطلاق مشاريع الشباب المبتكرة.

واطلع سموهما على الطابق الثاني للمركز الذي يتضمن مسرحاً مخصصاً للعروض والفنون ومزوداً بأحدث أنظمة العرض والصوت بحيث يتمكن الشباب من خلالها من التواصل مع الجمهور لعرض أعمالهم، كما يضم مساحة إبداعية تم تصميمها على شكل موجة الطاقة لجمع أصحاب الاهتمامات المشتركة وحثهم على استغلال طاقاتهم من خلال التفكير الإبداعي، ومرسماً للفنانين الشباب يوفر لهم المعدات والأدوات الخاصة وفرصة عرض أعمالهم الفنية وتنظيم ورش العمل الفنية. ويضم الطابق الثاني أيضاً مكتبة تتضمن قائمة متجددة من الكتب بالإضافة إلى الصحف اليومية والمجلات وتستضيف المجالس الأدبية، وأندية القراءة المختلفة.. كما يضم كذلك قاعات اجتماعات متعددة وظيفتها استضافة لقاءات الشباب والمؤسسات، وكذلك قاعات للعمل الجماعي، تناسب التقاء مجموعات العمل من الشباب للعمل على تحقيق مشاريعهم.. أما «الحاضنة»، فهي عبارة عن مساحات خصصت لرواد الأعمال الشباب للعمل على مشاريعهم وتنميتها.

موقع حيوي

يستقبل المركز الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 إلى 35 عاماً، سواء كانوا طلبة أو موظفين أو رواد أعمال، ويعمل مركز الشباب في أبوظبي الذي يتمتع بموقع حيوي يسهل الوصول إليه على شارع الكورنيش، طوال أيام الأسبوع ما بين الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء، وجرى مراعاة احتياجات أصحاب الهمم عند تصميم وتنفيذ المركز، بحيث يمكنهم الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها.

شما المزروعي: محظوظون بقيادتنا

أكدت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة محظوظة بقيادة تؤمن بالتمكين الفعلي للشباب وتنظر لهم كمصدر طاقة ومكون رئيسي من مكونات البناء والتطوير.

وقالت معاليها: إن الدليل على ذلك هو حجم الدعم الذي حظي به مركز شباب أبوظبي، أمس، بحرص قادة الوطن على افتتاحه، ولقاء قادة الفرق الشبابية القائمة على المشروع، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإيجاد مجتمعات شبابية متكاملة قادرة على الاستثمار في مواهب الشباب وأفكارهم وترجمتها إلى مشاريع عملية، ولتكون بمثابة عناوين لخدمة آلاف الشباب تعمل كحلقة وصل تعزز التواصل بين الشباب أنفسهم ضمن منظومة إبداعية من جهة، وبين الشباب والمؤسسات وكافة المهتمين في مجال العمل الشبابي من جهة أخرى، إنها مساحة محفزة مزودة بمرافق متخصصة لمساعدة الشباب على الابتكار والإبداع والتعلم المستمر والمساهمة في بناء مستقبل الوطن والمنطقة، لافتة إلى أن افتتاح مركز الشباب في أبوظبي يعزز مكانة الإمارات، باعتبارها ضمن أفضل دول العالم تمكيناً للشباب، إذ إنهم شاركوا في تصميم المركز بما يتوافق مع احتياجاتهم ليجد كل شاب نفسه في المركز مهما كانت هواياته واهتماماته وقدراته ومواهبه، وذلك ضمن مساعي الدولة لأن تكون مراكز الشباب فيها مرجعاً عالمياً يحتذى به.

من جهته، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: في إطار الخطط التنفيذية للأجندة الوطنية للشباب، والهادفة إلى تمكين الشباب، كانت المؤسسة الاتحادية للشباب شكلت قبل نحو عام فريق عمل شبابياً من أجل تطوير مركز الشباب في أبوظبي الذي صمم ليكون بمثابة حاضنة للاستثمار في قدرات الشباب، وبناء الشراكات وتطوير مشاريع يقودها الشباب كجزء من المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: مركز الشباب في أبوظبي نتاج مجهود ومشاركة وتصميم الشباب الذين ساهموا بأفكارهم وآرائهم ليحتضن إبداعاتهم ويستثمر كامل إمكانياتهم ضمن بيئة إبداعية عصرية.

وأشار إلى أن إنجاز مركز الشباب في أبوظبي خلال وقت قياسي يؤكد أن مسيرة الإنجازات التي تتحقق بمجهود الشباب مستمرة، فالمركز بتصميمه الابتكاري الذي ساهم فيه الشباب وما يتضمنه من مساحات محفزة على الإبداع يعبر عن مدى إبداعهم وعمق رؤيتهم، وهذا ليس بجديد على شباب الإمارات الذين يثبتون كل مرة أنهم يستحقون الثقة والاهتمام الذي توليه لهم القيادة الرشيدة للدولة.

وأضاف: «دعم قيادتنا وثقتهم في طاقات الشباب تحملنا مسؤولية لمضاعفة الإنجاز، وسنعمل في المؤسسة الاتحادية للشباب مع مختلف المؤسسات على البرامج والأنشطة لخدمة الشباب في المركز».