الرئيس السويسري وعبيد الطاير يبحثان التعاون المالي

أبوظبي (وام)

اجتمع معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، مع فخامة أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة الوفد السويسري الرسمي إلى الدولة التي استمرت يومين، وهدفت إلى تعميق الروابط والحوار الإماراتي السويسري المشترك.

حضر الاجتماع في فندق سانت ريجيس الكورنيش في أبوظبي، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسيف هادف الشامسي، نائب محافظ المصرف المركزي، وبراين ستيروالت، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحضره عن الجانب السويسري، معالي دانييلا ستوفل ديلبريت، وزير دولة للشؤون المالية الاقتصادية في وزارة المالية السويسرية، ومايا تيسافي، سفير مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة المالية السويسرية، وبيتر ميندر، رئيس الاتصالات في وزارة المالية السويسرية، وماسيمو بادجي، السفير السويسري لدى الدولة، وفنسنت باسكييه، نائب رئيس البعثة، مستشار في السفارة السويسرية.

وأشاد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً ضرورة تطويرها وتوطيدها في المجالات كافة، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والمالي.

وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية بشكل مستمر على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع دولة سويسرا، والتي شهدت نمواً خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد، خاصة الاقتصادية والمالية والتجارية، إذ تعد دولة الإمارات، ونظراً لبنيتها الاستثمارية الجاذبة، مركزاً إقليمياً مهماً للعديد من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية».

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الفرص والمجالات المتاحة للتعاون بين البلدين، واستعراض آخر المستجدات على خريطة العلاقات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التباحث بشأن المسائل الضريبية والخدمات المالية عبر الحدود والوصول للأسواق، إلى جانب استعراض القوانين والسياسات المنظمة لعمل أسواق المال المحلية، وأطر التعاون الثنائي في مجال تنظيم الأسواق المالية، فضلاً عن الترويج للمراكز المالية المحلية.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد وقعت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع سويسرا في نوفمبر 1998، كما وقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في أكتوبر 2011 وتحتضن الدولة مجلس الأعمال السويسري منذ تأسيسه في عام 1996.