محمد بن زايد يبحث مع الرئيس السويسري العلاقات الثنائية بين البلدين

أبوظبي (وام) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخامة أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مركز الشباب في أبوظبي والذي افتتح أمس، بالرئيس الضيف، متمنياً لعلاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري مزيداً من التطور على مختلف الصعد، بما يعود بالنفع على شعبيهما ومصالحهما المشتركة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وفرص تنميتها وتطويرها.

كما استعرضا مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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