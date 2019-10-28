منصور بن زايد وسفير باكستان يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، غلام دستغير، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

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