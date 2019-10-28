عصابة أجهزة الدفع الآلي أمام «جنايات دبي»

دبي (الاتحاد) أحالت النيابة العامة في دبي تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد إلى محكمة الجنايات لتورطهم في سرقة جهاز دفع آلي بقطع سلسلة ربط الجهاز بوساطة مقص حديدي وتحميله على سيارة والهروب به إلى مزرعة في إمارة مجاورة، وتقاسموا المبلغ الذي بداخله وكان نحو 3000 درهم.

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