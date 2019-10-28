«ألف للتعليم» تنضم إلى twofour54

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي twofour54 انضمام شركة «ألف للتعليم»، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا التعليم، إلى مجتمعها الإعلامي المزدهر الذي يضم حالياً أكثر من 500 شركة إعلامية.

وتعتمد «ألف للتعليم»، المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ومقرها الإمارات، على الذكاء الاصطناعي في استخلاص وتحليل بيانات الطلاب، الأمر الذي يُمكنها من ابتكار حلول تعليمية مصممة خصيصاً ووفقاً لاحتياجات كل طالب، وتعزيز حصيلتهم المعرفية والتعليمية.

ويضم المقر الجديد لشركة «ألف للتعليم» طاقم عمل مكوّناً من أكثر من 300 موظف، لتنضم إلى أكثر من 30 شركة اتخذت من المنطقة الإعلامية مقراً لها خلال العام الجاري فقط.

وقالت مريم عيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة twofour54: «بإمكان التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي أن تُحدث تغييراً جذرياً في شتى جوانب الحياة، بدايةً من كيفية القيام بأعمالنا اليومية ووصولاً إلى أساليب التعلّم. ونلمس هذا التأثير بشكلٍ كبير في صناعة الإعلام، ويسرنا انضمام شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الناشئة بحجم وقيمة «ألف للتعليم» إلى مجتمع أعمالنا المزدهر في twofour54». وأضافت «يشرفنا الترحيب بهذه الشركة المحلية الرائدة التي تتخصص في تطوير حلول تكنولوجيا تعليمية من شأنها أن تُعلم وتلهم الأجيال القادمة محلياً وعالمياً».

وشركة «ألف للتعليم» تأسست في عام 2015 بهدف تطوير منصّات تعليمية رائدة مدعومة بالتكنولوجيا المبتكرة على مستوى المدارس بدولة الإمارات والولايات المتحدة، ومنذ تدشينها قبل أربع سنوات، استطاعت أن تستحدث حلولاً تعليميةً مبتكرةً استفاد منها أكثر من 50 ألف طالب في كلا البلدين.

من جهته، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «تتوافر في twofour54 كافة مقومات النجاح التي تجعلها أفضل وجهة للأعمال، فهي تضم بيئة أعمال متنوعة ونابضة بالحيوية من شأنها أن تدعم الشركات كحال (ألف للتعليم) نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار. وإننا نتطلع قدماً إلى التعاون مع العديد من الشركاء والموظفين المستقلين في twofour54 ممن يشاركوننا الشغف نفسه تجاه الابتكار والارتقاء بمستوى التعليم، بما يضمن إطلاق العنان للطاقات الشبابية في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم».