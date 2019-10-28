إحباط تهريب كوكايين عبر مطار دبي

دبي (الاتحاد) حاولت فرنسية تهريب 2 كغ كوكايين عبر مطار دبي الدولي أثناء قدومها بتأشيرة زيارة للدولة، إلا أن يقظة مفتشي الجمارك حالت دون ذلك.

وأكدت شاهدة الإثبات المفتشة بنقطة تفتيش الجمارك أنه تم تكليفها بتفتيش الحقيبة حين لا حظت شيئاً غريباً في قاعها وبفتحها وجدت لفافة بلاستيكية سوداء مثبتة بعدة براغي، وتبين وجود مادة بيضاء اللون وبسؤال المتهمة عنها أفادت بأنها لا تعلم عنها، وأن الحقيبة سلمها إياها شخص في بلدها وتعود له.

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