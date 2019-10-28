«النقل المتكامل»: 6390 مركبة أجرة تعمل في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عزز مركز النقل المتكامل أسطول مركباته العاملة في الإمارة بـ 1308 مركبات هجينة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرت نسبتها بـ 35% عن العام الماضي، موضحاً أن فكرة إدخال المركبات الصديقة للبيئة والتي بلغت نسبتها نحو 85% من إجمالي المركبات العاملة في أبوظبي والبالغ عددها 6390 مركبة، تأتي من منطلق حرص المركز على تعزيز جودة الحياة، والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة بالإنسان والبيئة.

من جهته، صرح محمد حمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل، بالقول إن المركز بالتعاون والتنسيق مع الشركات الثماني المشغلة لمركبات الأجرة، انتهى من تزويد جميع مركبات الأجرة بعدادات جديدة «وحدات البيانات المتنقلة»، وذلك لمواكبة التطورات بأفضل الممارسات العالمية، وإدخال تحديثات جديدة على الأنظمة المعمول بها في المركز. كما تعمل العدادات الجديدة على توجيه رسائل للسائقين عبر هذه الوحدات من مركز الحجز والتوزيع لتوجيههم إلى الأماكن الأكثر طلباً وإعطائهم أي معلومات تفيد الحركة المرورية أثناء القيادة. ووفقاً لإحصاءات مركز النقل المتكامل، فقد استخدم مركبات الأجرة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 68.31 مليون راكب عبر 37.95 مليون رحلة.