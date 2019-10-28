شرطة أبوظبي تبث فيديو «سلامة الأبناء»

أبوظبي (الاتحاد) بثت شرطة أبوظبي فيديو توعوياً تناشد فيه أولياء الأمور عدم ترك مركباتهم في منتصف الطريق بعد نزول أبنائهم عند المدارس لتجنب الازدحام والحفاظ على انسيابية حركة المرور، وتدعوهم إلى الوقوف في الأماكن المخصصة لنزول وصعود الطلبة حفاظاً على سلامتهم من أي مخاطر.

كما تحث أولياء الأمور بتنبيه السائق الخاص لمركباتهم ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة لنزول وصعود الطلاب، وعدم التوقف وإنزالهم في منتصف الشارع لتجنب وقوع الحوادث وضمان سلامتهم.

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