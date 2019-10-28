شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تصوّر فيديو غير أخلاقي لطفل مخدومها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خادمة آسيوية (35 عاماً)، استغلت طفل مخدومها (سبع سنوات) جنسياً بأن صورته عارياً وهو يقول لها «أنا أحبك» باللغتين العربية والإنجليزية، كما اعتدت عليه بمكنسة، وألحقت به إصابات متعددة.
ووجهت إليها النيابة ارتكاب جناية استخدام أو استغلال طفل في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، وجنحة الاعتداء على سلامة الغير.
وقال والد الطفل (موظف - 32 عاماً) إنه كان موجوداً في مقر سكنه بمنطقة الورقاء الرابعة، حين سمع صوت صراخ ابنه المجني عليه، فهرع إليه ليشاهد الخادمة تضربه بمكنسة، فاصطحبها إلى مركز الشرطة، واكتشف لاحقاً هناك أنها تحوز في هاتفها النقال مقطع فيديو لابنه عارياً، وهو يقول له «أحبك» باللغتين العربية والإنجليزية.
وأقرت المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بجريمتيها، كما حرّزت النيابة هاتفها المخزّن عليه مقطع الفيديو.
- والد الطفل كان في مقر سكنه حين سمع صراخ ابنه، وشاهد الخادمة تضربه بمكنسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | خادمة تصوّر فيديو غير أخلاقي لطفل مخدومها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.