الامارات | خادمة تصوّر فيديو غير أخلاقي لطفل مخدومها

شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تصوّر فيديو غير أخلاقي لطفل مخدومها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خادمة آسيوية (35 عاماً)، استغلت طفل مخدومها (سبع سنوات) جنسياً بأن صورته عارياً وهو يقول لها «أنا أحبك» باللغتين العربية والإنجليزية، كما اعتدت عليه بمكنسة، وألحقت به إصابات متعددة.

ووجهت إليها النيابة ارتكاب جناية استخدام أو استغلال طفل في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، وجنحة الاعتداء على سلامة الغير.

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وقال والد الطفل (موظف - 32 عاماً) إنه كان موجوداً في مقر سكنه بمنطقة الورقاء الرابعة، حين سمع صوت صراخ ابنه المجني عليه، فهرع إليه ليشاهد الخادمة تضربه بمكنسة، فاصطحبها إلى مركز الشرطة، واكتشف لاحقاً هناك أنها تحوز في هاتفها النقال مقطع فيديو لابنه عارياً، وهو يقول له «أحبك» باللغتين العربية والإنجليزية.

وأقرت المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بجريمتيها، كما حرّزت النيابة هاتفها المخزّن عليه مقطع الفيديو.

- والد الطفل كان في مقر سكنه حين سمع صراخ ابنه، وشاهد الخادمة تضربه بمكنسة.