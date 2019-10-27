الإمارات تزود مديرية الحد يافع في لحج بكميات من الأدوية لعلاج مرض الدفتيريا

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للقطاع الصحي اليمني ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة.

وفي هذا الشأن أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فريقاً طبياً ميدانياً تابعاً لها مع كميات من الأدوية الخاصة بمرض الدفتيريا إلى مديرية الحد يافع بمحافظة لحج وذلك استجابة لنداء وجهته المديرية لإنقاذ أطفالها من المرض الذي انتشر في عدد من قراها.

واطلع الفريق الطبي الميداني على الوضع الصحي في المديرية وسلم كمية من الأدوية للمستشفى العام بها.. واستمع من إدارتي الصحة والمستشفى إلى شرح موجز عن أمراض الدفتيريا وحمى الضنك والكوليرا وهي الأمراض التي تعرض لها أهالي المديرية في الآونة الأخيرة إلى جانب الصعوبات والمعوقات التي ترافق سير العمل الصحي بها.

وثمنت السلطة المحلية ومكتب الصحة بمديرية الحد يافع دعم دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسرعة استجابتها في غضون 48 ساعة للمناشدة التي أطلقها مكتب الصحة بخصوص وباء الدفتيريا.

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