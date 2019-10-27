الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي موشج بالساحل الغربي اليمني

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية لأهالي منطقة موشج بمديرية الخوخة محافظة الحديدة اليمنية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على إيصال مساعداتها الغذائية والإيوائية والإنسانية لغير القادرين والمتضررين بمختلف شرائحهم في المديريات الثماني المحررة في الساحل الغربي اليمني بداية من باب المندب بمحافظة تعز وصولاً إلى الأحياء المحررة بمدينة الحديدة.
وأعرب المستفيدون من أهالي موشج عن سعادتهم بوصول المساعدات الغذائية إليهم وشكرهم لدولة الإمارات التي لا تتواني عن مد يد العون لهم في ظل الظرف الإنساني الذي يعيشونه حالياً.
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