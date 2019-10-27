الامارات | ضبط 54 كبسولة مخدرات أخفاها مسافر في معدته

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 54 كبسولة مخدرات أخفاها مسافر في معدته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق زائر آسيوي جلب في أحشائه 54 كبسولة مخدرات تزن قرابة 300 غراماً من الإمفيتامينات، وذلك بعد أن رصدته جمارك دبي أثناء سيره في حالة غير متزنة، وعينين حمراوين بشكل مريب، رغم أنه كان يحمل حقيبة شبه فارغة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم وصل إلى مطار دبي يوم 23 يوليو الماضي، وشاهده أحد مفتشي الجمارك يسير في حالة إعياء، رغم أنه كان يحمل حقيبة خفيفة للغاية، وينظر حوله بطريقة مريبة كأنه يتخوف من شيء ما ويتجه مسرعاً إلى المخرج.

وقال المفتش إنه أوقفه وطلب منه جواز سفره، وسأله عن الوجهة التي أتى منها وما سبب حالة الإعياء التي يبدو عليها، وما إذا كان يخفي شيئاً، لافتاً إلى أنه أنكر تورطه في شيء فأحيل إلى جهاز كشف الأحشاء، الذي رصد أجسام غريبة داخل أمعائه.

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وأشار إلى أن المتهم أحيل إلى مستشفى راشد حين أخرج من أحشائه 54 كبسولة مخدرات تزن 362 غراماً من الامفيتامينات، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي حيث أقر بأنه أخفى المخدرات تنفيذاً لطلب عصابة في بلاده وجلبها إلى الدولة مقابل المال.

واعترف المتهم بذلك في تحقيقات النيابة العامة ومحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 10 سنوات، بالإضافة إلى 50 ألف درهم غراما، فضلاً عن الإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة المقررة عليه.

