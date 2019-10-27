"الإمارات للفضاء" تحصد جائزة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية

حصدت وكالة الإمارات للفضاء "جائزة التميز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية والتوازن بين الجنسين" لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية تقديراً لجهودها والتزامها بتعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع الفضاء وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 70 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد حالياً في واشنطن.

وتسلّم الجائزة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، من الدكتور جان إيف ليغال، رئيس "الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية"، وماري سنيتش، رئيسة لجنة الجائزة وذلك خلال حفل أقامه الاتحاد على هامش المؤتمر.

وتناول معالي الفلاسي، في كلمة بهذه المناسبة، التزام وكالة الإمارات للفضاء وحرصها على ضمان التنوع في قطاع الفضاء بشكل عام وفريق عمل الوكالة بشكل خاص، حيث تشكل المرأة نسبة 43 في المائة من عدد الموظفين ويبلغ متوسط الأعمار فيها 36 عاماً.

وقال: "يعد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية واحداً من أهم الفعاليات الدولية في قطاع الفضاء ونحن سعداء بحصدنا "جائزة التميز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية والتوازن بين الجنسين" التي تعزز الحضور المتنامي لدولة الإمارات في مجال الفضاء على الساحة الدولية".

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وأضاف معاليه: "سعداء بهذا المستوى من التقدم والاهتمام الدولي لتعزيز ودعم التنوع في قطاع الفضاء ونحن في وكالة الإمارات للفضاء نعمل جاهدين لتعزيز حضور الشباب في القطاع الوطني وذلك بمساعدة المؤسسات التعليمية والعلمية وشركائنا الاستراتيجيين من جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "إننا فخورون بمشاركتنا السنوية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية حيث يعتبر فرصة ثمينة لتبادل المعارف والخبرات مع أهم المؤسسات العاملة في قطاع الفضاء وصناع القرار".

وأضاف: "إن فوزنا اليوم بجائزة التميز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية والتوازن بين الجنسين تأكيد وإجماع دولي على التزامنا بضمان التنوع في وكالة الإمارات للفضاء خاصة وقطاع الفضاء الوطني ككل".

وتعتبر جائزة "التميز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية والتوازن بين الجنسين" جائزة عالمية مرموقة تقدم سنوياً خلال فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية وتحتفي بالمؤسسات الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصناعية تقديراً لمساهمتها في تعزيز التنوع ضمن القطاع، حيث يتيح الاتحاد لجميع المؤسسات ذات العضوية فيه فرصة الترشح على أن تمنح الجائزة للمؤسسة التي تستحقها بشكل استثنائي.