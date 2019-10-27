"دبي لإدارة الأصول" تحقق زيادة ملموسة في مستوى رضا العملاء خلال النصف الأول من 2019

أعلنت شركة دبي لإدارة الأصول التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المعدة للاستئجار في دبي، والتابعة لشركة دبي القابضة، عن زيادة كبيرة في نتائج مستوى رضا العملاء خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة من العام 2018.

وشهد الاستبيان الذي أجري في مجمعاتها السكنية العشرة، مشاركة أكثر من 25% من العائلات والسكان، وتمثلت أهم العوامل المحددة لرضا العملاء في مرافق المجمعات السكنية، والتواصل مع إدارة الشركة، والصيانة والمظهر العام. وتأتي هذه الاستبيانات الدورية تماشياً مع جهود الشركة المستمرة لتحسين فهمها العام لتجارب العملاء وتحديد المجالات القابلة للتحسين وضمان سعادة السكان ورفاههم.

وبفضل ثقافتها المؤسسية القائمة على التحسين المتواصل، نفذت شركة دبي لإدارة الأصول عدة تحسينات ملموسة في مجمعاتها بهدف تعزيز المرافق المتوفرة وتقديم تجربة سكنية شاملة ومتكاملة. وشملت بعض التحسينات التي تم تنفيذها هذا العام كلاً من نوادي اللياقة البدنية الجديدة في الهواء الطلق، ومناطق الشواء، وأحواض السباحة، ومضامير الجري المنارة بألواح الطاقة الشمسية، ومناطق لعب الأطفال وردهات الدخول.

وقد أطلقت الشركة منذ عام 2015 برنامج "صوت العميل" المصمم خصيصاً للحصول على ردود فعل فورية تسمح بإجراءات سريعة لتعزيز تجربة العملاء والتقليل من الجهود التي يبذلونها ضمن كافة نقاط التواصل مع الشركة.

وفي هذا السياق، قال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول: "نركز في شركة دبي لإدارة الأصول على رفع سوية عملنا باستمرار لتحسين تجربة العملاء وتحقيق التميز في أعمالنا. كما نعمل على تسخير عدة نقاط للتواصل بهدف فهم السوق وفهم متطلبات عملائنا وتلبيتها وتزويدهم بتجربة سكنية لا مثيل لها. ومن هذا المنطلق، نحرص على بذل كافة الجهود لتوفير خدمات بسيطة ومبتكرة لعملائنا وتزويد سكان مجمعاتنا بسهولة الاستئجار والشعور براحة السكن".

وأضاف: "نظراً إلى أننا نولي الأولوية دائماً لعملائنا، فقد حرصنا على خلق ثقافة مرتكزة على الإنصات والتعلم والتحسن المستمر. وقد قمنا بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تتضمن حلولاً رقمية وتحسينات على المنشآت ورزنامة مليئة بالفعاليات الاجتماعية".

وتركز شركة دبي لإدارة الأصول على تسخير التقنيات الحديثة بهدف تبسيط عملية التواصل مع العملاء وتزويدهم بقيمة مضافة. وكانت الشركة قد أطلقت في العام الماضي خدمة تجديد عن بُعد وتطبيق DubaiAM Life، حيث عبّر السكان عن رضاهم بمساهمة مثل هذه الأدوات في تسهيل إتمام المعاملات مثل طرح التساؤلات وطلب الخدمات، ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع مستوى رضا سكان المجمعات الذين يستخدمون هذه الميزات.

وفي إطار سعي شركة دبي لإدارة الأصول إلى توفير تجربة معيشة متميزة تشعر السكان بالراحة والانتماء، وضعت الشركة رزنامة شاملة من الفعاليات الاجتماعية التي تهيئ الأجواء لبيئة صحية وتفاعلية في أنحاء المجمعات السكنية. وتشمل بعض تلك الفعاليات حفلات على أحواض السباحة، ومهرجانات، وأياماً ترفيهية عائلية. وقد شهد النصف الأول من العام الحالي نحو 50 فعالية، فضلاً عن الانطلاق المرتقب للموسم الجديد الذي سيكون حافلاً بمختلف الأنشطة.

وضمن التزامها بتوفير تجربة غنية لسكان مجمعاتها، أطلقت الشركة في عام 2019 مبادرة #Neighbourgood التي هي عبارة عن سلسلة من الأنشطة الشهرية التي تكرّم السكان من خلال عدة مبادرات ولمسات لطيفة وتقدم لهم الهدايا الرمزية. ولقيت المبادرة التي تم تنظيمها في المجمعات السكنية العشرة، صدى إيجابياً بين السكان الذين عبّروا عن إعجابهم بمثل هذه المفاجآت.