هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تحصد جوائز "جلوبال تريند 2019" و"دبليو ثري 2019"

حصدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الجائزتين الذهبية والفضية خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال تريند” (Global Trend Awards) ، المسابقة التي تديرها وتحكّمُها رابطة الجوائز الدولية (IAA)، إضافة إلى جائزتين فضيتين من جوائز "دبليو ثري" (W3) وذلك عن حملتها الترويجية العالمية "اكتشفت رأس الخيمة" (I Found Ras Al Khaimah). وفازت الحملة بالجائزة الذهبية عن فئة "الفاعلية التسويقية" والجائزة الفضية عن فئة "الحملة المتكاملة" من جوائز "جلوبال تريند"، وجائزتين فضيتين عن فئتي " أفضل حملة متكاملة” و " أفضل فعالية تسويقية " من جوائز "دبليو ثري"، برنامج الجوائز العالمي الذي يحتفي بالتميز الرقمي عبر المواقع الإلكترونية المتميزة؛ والتسويق عبر الإنترنت؛ والفيديو؛ والمواقع الإلكترونية المخصصة للهواتف المتحركة / التطبيقات والمحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.



وتعليقاً على الفوز بالجوائز المرموقة، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "نفخر بفوزنا بهذه الجوائز المميزة من برنامجي ’جلوبال تريند‘ (Global Trend Awards) و’دبليو ثري‘ (W3) وذلك تقديراً لحملتنا الترويجية العالمية ’اكتشفت رأس الخيمة‘، والتي تستعرض كل ما يجب استكشافه في الإمارة من وجهات ومغامرات مختلفة. تهدف حملاتنا الترويجية إلى التعريف بإمارة رأس الخيمة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لسياحة المغامرات والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي الفوز بهذه الجوائز تأكيدا على جهودنا المستمرة لتحقيق أهداف استراتيجية ’الوجهة 2019-2021‘ باستقطاب 1.5 مليون زائر للإمارة بحلول عام 2021 و3 ملايين بحلول عام 2025".



وكانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد أطلقت حملة "I Found Ras Al Khaimah" في كافة الأسواق السياحية الرئيسية بهدف التعريف بالإمارة كوجهة سياحية مفضلة، إضافة إلى تعزيز أعداد الزوار القادمين منها من خلال اتباع نهج مدروس للتسويق عبر الإنترنت، والتأكيد على التزام رأس الخيمة بدعم العلاقات مع كافة الشركاء والفنادق في القطاع.



وتسلط جوائز "جلوبال تريند" الضوء على الحملات الأكثر تأثيراً واتقاناً في التنفيذ عبر قطاعات التسويق والاتصال الإعلامي. وتخضع الترشيحات للمراجعة على يد لجنة تحكيم مختارة بعناية وتضم نخبة من خبراء القطاع. وتضمنت لجنة هذا العام رئيس المسؤولية المجتمعية العالمية والمحتوى في أوبر؛ ونائب الرئيس الأول لاستراتيجيات العلامة التجارية العالمية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية واستشاري التصميم في صندوق الأمم المتحدة للأطفال.



وتحتفي جوائز "دبليو ثري" بالتميز الرقمي للمواقع الإلكترونية المتميزة؛ وحملات التسويق الإلكترونية القائمة على المحتوى البصري المميز؛ والمواقع الإلكترونية المخصصة للهواتف المتحركة والمحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي. وتخضع عملية التحكيم لإشراف أكاديمية الفنون التفاعلية والبصرية (AIVA) التي تضم أبرز رواد القطاع. وفي نسخة هذا العام، استقبلت الجوائز نحو 5 آلاف مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

