"علينا أن نعمل يداً بيد مع شركائنا وعملائنا من أجل تحقيق أقصى استفادة من شبكات الجيل الخامس"

على هامش المنتدى السنوي العاشر لخدمات النطاق العريض للهواتف النقالة، سلّط "كين هو" نائب رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" الضوء على آخر مستجدات تطوير تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم. وإلى جانب استعراضه المزايا التي تقدمها تقنية الجيل الخامس للمستهلكين والصناعات في البلدان حديثة العهد بالتكنولوجيا، بحث "كين هو" أهمية تبني السياسات المدروسة والتعاون بين القطاعات لتسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تطوير تقنية الجيل الخامس.

وقال "كين هو": "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً". وأضاف: "لكن إذا أردنا تحقيق أقصى استفادة من تقنية الجيل الخامس علينا أن نعمل يداً بيد لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرنا والتي تشمل الطيف الترددي، وتوفر المواقع، وتحقيق التواصل المستعصي بين القطاعات. إن شبكة الجيل الخامس لا تفوق شبكة الجيل الرابع من حيث السرعة فحسب، بل ستؤدي دوراً مغايراً تماماً في حياتنا، لذلك فإن كل من يعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يحتاج إلى التفكير بعقلية جديدة للمساهمة في تطوير هذا الابتكار والارتقاء به أكثر وأكثر".

وشهدت شبكات الجيل الخامس بالفعل انتشاراً تجارياً واسع النطاق في أنحاء العالم. فقد استقبلت الدول في منطقة الشرق الأوسط الدفعة لأولى شبكات الجيل الخامس التجارية، وهي بذلك تحتل الصدارة على مستوى العالم.

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وأشار "كين هو" إلى أن موارد الطيف الترددي، وتحديداً تكلفته وإمكانية توفره من عدمها، تعد من أهم العوائق التي تواجه شركات الاتصالات للمضي قدماً في مسيرة عملها. وقال "كين هو": "نأمل أن تتمكن الحكومات من توفير المزيد من موارد الطيف الترددي لشركات الاتصالات والنظر في نماذج تسعير أكثر مرونة. فهذا من شأنه أن يقلل عبء نفقات رأس المال الأوّليّ الذي تتحمله شركات الاتصالات باعتبارها المسؤول على تركيب شبكات الجيل الخامس".

وتابع "كين هو" قائلاً: "إن صناعتنا تحتاج إلى المزيد من الدعم لتوفير المواقع". وأضاف: "لا تزال التكاليف مرتفعة للغاية، وهناك دائماً عجز في توفر المواقع، وينبغي على الجهات التنظيمية الاهتمام بالوضع أكثر وتحسينه بإتاحة المزيد من البنى التحتية العامة المشتركة وتقديم التوجيهات بشأن بناء الموقع".

وفي خطوة من شأنها الحث على تطوير تقنية الجيل الخامس، استثمرت "هواوي" في إنشاء "مختبر هواوي المفتوح للجيل الخامس في الشرق الأوسط" المزمع إطلاقه قريباً. ويهدف هذا المختبر إلى تعزيز خدمات الجيل الخامس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط من أجل تحفيز الابتكار والتعاون بين مختلف الأسواق بهدف إنشاء نظام إيكولوجي مفتوح يعزز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة.

كما كشفت "هواوي" على هامش المنتدى عن أحدث حلول الجيل الخامس، بما في ذلك تقنية "سوبر هاب" وهي عبارة عن حل مبتكر للموجات الدقيقة من الجيل الخامس تعتمد على نظام مبسط لتحسين كفاءة الطيف الترددي. يذكر أن حلول الموجات الدقيقة من الجيل الخامس التي ابتكرتها "هواوي" استخدمت في المجالات التجارية في 36 دولة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، مما أتاح لشركات الاتصالات الارتقاء بأدائها وتبوء موقع الريادة في شبكات الجيل الخامس وزيادة نطاقها.



وشهد منتدى النطاق العريض للهواتف النقالة هذا العام مشاركة أكثر من 1500 ممثلاً عن شركات الاتصالات والصناعات الرأسية ومصنّعي المعدات والمنظمات المعنية بوضع المقاييس والشركات المتخصصة في التحليل ووسائل الإعلام. وقد عُرضت في قاعة العرض تقنية الجيل الخامس، والحلول التجارية، ومجموعة واسعة من نماذج استخدام تقنية الجيل الخامس للمستهلكين من الأفراد والمنازل والشركات، بما في ذلك تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والبث بدقة 8K، والألعاب السحابية، والرؤية الآلية، وحلول التحكم بالجيل الخامس عن بعد.