الامارات | خادمة تصور فيديو غير أخلاقي لابن مخدومها

شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تصور فيديو غير أخلاقي لابن مخدومها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خادمة آسيوية تبلغ من العمر 35 عاماً استغلت طفل مخدومها جنسياً "7 سنوات" ، بأن قامت بتصويره دون ثياب، وهو يقول لها "أنا أحبك" بالعربي وبالانجليزية " I LOVE YOU" كما اعتدت عليه بمكنسة وألحقت به إصابات مختلفة.

ووجهت إليها النيابة ارتكاب جناية استخدام أو استغلال طفل في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد غير أخلاقية وجنحة الاعتداء على سلامة الغير.

وقال والد الطفل موظف 32 عاماً إنه كان بمقر سكنه في منطقة الورقاء الرابعة حين سمع صوت صراخ ابنه المجني عليه، فهرع إليه ليشاهد الخادمة تضربه بمكنسة، فاصطحبها إلى مركز الشرطة، واكتشف لاحقاً هناك بأنها تحوز في هاتفها النقال على مقطع فيديو لابنه دون ثياب، وهو يقول لها "أحبك" باللغتين العربية والانجليزية،

وأقرت المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بجريمتيها، كما حرزت النيابة هاتفها المخزن عليه مقطع الفيديو.