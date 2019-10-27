أتيلييه سواروفسكي تطلق أحدث تشكيلاتها من الديكورات المنزلية في معرض داون تاون ديزاين

كشفت علامة ’أتيلييه سواروفسكي‘ للديكورات والإكسسوارات المنزلية عن طرح أحدث تشكيلاتها التي تضمّ أعمالاً مشتركةً بالتعاون مع باتريثيا أوركياولا وتوماس ألونسو وبيتر بيلوتو، وذلك ضمن فعاليات معرض ’داون تاون ديزاين‘ خلال الفترة بين 12 ولغاية 15 نوفمبر.

وتأتي التشكيلة الجديدة، تماشياً مع تراث العلامة التجارية المتمثل في تعزيز التصاميم المبتكرة والمهارة الحرفية في تشكيل الكريستال، بالتعاون مع المصمم الإسباني توماس ألونسو والمصممة والمعمارية الإسبانية المقيمة في ميلان باتريثيا أوركياولا. وتقدم تشكيلة ’بريزم‘ للمبدع توماس ألونسو سلسلةً من الصواني المعاصرة التي تبرز التلاعب اللوني الذي يتميز به المصمم ضمن لمسات لامعة بتدرجات الجواهر، يتباين فيها موشور الكريستال مع قواعد رخام كارارا الإيطالي الأبيض. أمّا تشكيلة ’بريلو‘ للموهوبة باتريثيا فتطرح سلسلةً من الحاويات المتلوّنة تغطّيها بللورات من العقيق المخصّصة حسب الطلب والمصممة يدوياً بدقة متناهية في مقر ’سواروفسكي‘ بالنمسا. وتدعو هذه الحاويات إلى التفاعل معها، حيث يمكن تشكيلها وفق أنماط مختلفة.

كما تعاونت العلامة مع نخبة صانعي الزجاج المشهورين في فيينا أمثال ’جيه آند إل لومباير‘ لابتكار تشكيلة بعنوان ’نيست‘، وهي عبارة عن سلسلة من الكؤوس الكلاسيكية المتألقة بألوان الأخضر والأزرق والشفاف والوردي، تظهر فيها تكوينات هندسية لكريستال عضوي مقصوص بتقنية يدوية.

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تشكيلة ’بريلو‘ للمصممة باتريثيا أوركياولا خصيصاً لعلامة الإكسسوارات المنزلية ’أتيلييه سواروفسكي‘.

ويحتفل المعرض أيضاً بتشكيلة ’أربول‘ من إبداع دار ’بيتر بيلوتو‘ للموضة، وهي توليفة رائعة من الشمعدانات النحاسية المتميزة بتكوينات هيكلية وصياغات لونية تنبض بالحياة. ويبرز في هذه القطع، التي تم ابتكارها في إيطاليا، ترصيعات مشرقة بقطع مقصوصة بدقة من كريستال سواروفسكي؛ إضافة إلى تشكيلة ’بلينث‘ الخاصة بالمصمم كيم ثومي، حيث يظهر التباين المنسجم للحواف المعدنية المستوية مع أوجه الكريستال ضمن مجموعة من الشمعدانات الكريستالية الجذابة.

وعلاوةً على التشكيلات التي تعاونت فيها مع أسماء بارزة، تطرح العلامة مجموعتها الخاصة التي تم تصميمها تحت الإشراف الإبداعي لناديا سواروفسكي. وتأتي المجموعة بعنوان ’كريستال جاردن‘ لتوفّر سلسلةً من 4 شموع عطرية، يتميز كل منها بتصميم مسطّح يزينه حجر كريستال لامع يتوافق مع رائحة كل شمعة. بينما تضمّ صناديق التذكارات من مجموعة ’روك‘ قواعد معدنية متناظرة مع غطاء بلوري متقن، إضافة إلى شمعدان تم ابتكاره من الكريستال النقي. وتضفي الإشراقات الكريستالية التي تحاكي الشفق القطبي في المجموعة تأثيرات متألقة وإيحاءات بصرية خلابة للغاية.

وفي إطار تعليقها، صرحت ناديا سواروفسكي، المديرة الإبداعية لدى ’أتيلييه سواروفسكي‘: "يسعدنا أن نقدم أحدث تشكيلات ’أتيلييه سواروفسكي‘ للإكسسوارات المنزلية هنا في معرض ’داون تاون ديزاين‘ بدبي، وذلك عبر مجموعة واسعة من القطع التي تحتفل بالفنون والمهارة الحرفية المذهلة التي يتميز بها خبراء تشكيل الكريستال لدينا وتعكس الرؤية الإبداعية الخيالية لشركائنا في التصميم. ويسرّنا في هذا العام أن نعرض الابتكارات الملهمة التي أبدعها كل من توماس ألونسو وباتريثيا أوركياولا، الثنائي الإسباني الرائد عالمياً في مجال التصميم، إلى جانب تشكيلات مذهلة كلّلت التعاون الجديد مع شركة ’لوبماير‘ النمساوية للزجاج الفاخر.

تتوافر التشكيلات لدى مجموعة مختارة من متاجر التجزئة المستقلة وعبر الموقع الإلكتروني: atelierswarovski.com

حول ’أتيلييه سواروفسكي‘

· تتيح علامة ’أتيليه سواروفسكي‘ تشكيلةً معاصرةً من المجوهرات والإكسسوارات والديكورات المنزلية المبتكرة بأسلوب يعكس البصمة الفنيّة المتميزة لكريستال ’سواروفسكي‘،

· ويرتقي بحدود الإبداع إلى فضاءات واسعة بالتعاون مع نخبة من أبرز المواهب في عالم الموضة والمجوهرات والعمارة والتصميم.

· تأسست الدار على يد ناديا سواروفسكي عام 2007 لتعلن نفسها معرضاً للإبداع والمهارة والحرفية العالية ومثالاً يجسّد أرقى الفنون المتبعة في تقنيات قصّ الكريستال وإنتاج أبهى التكوينات البلورية.

· تم تقديم تشكيلات العلامة لأول مرة خلال فعاليات أسبوع التصميم في ميلان عام 2016، تلتها مشاركات في أبرز معارض التصميم الرئيسية في العالم بما في ذلك مهرجان لندن للتصميم وأسبوع فيينا للتصميم ومعرض ’ميزون إي أوبجيه‘.

· تضمّنت قائمة الأسماء التي تعاونت معها العلامة في وقت سابق أسماء بارزة مثل دانييل ليبسكيند ورون أراد وفريدريكسون ستالارد، إضافة إلى رو إيدجز وتورد بونتجي وزها حديد.

· تضمّ التشكيلة قطعاً أساسيةً وابتكارات مرحة وإكسسوارات مكتبية تمت صناعتها من مزيج يجمع بين الرخام والمعادن والمواد الراتينجية مع الكريستال.

· يشتمل السوق المستهدف متاجر التجزئة المستقلة وجامعي الأعمال الفنية والتصاميم وعشاق التصميم.

· تتوافر تشكيلات العلامة لدى مجموعة مختارة من متاجر التجزئة المستقلة حول العالم بأسعار تراوح بين 100 يورو و10 آلاف يورو، كما تطرح الدار إصدارات محدودة من القطع المخصصة حسب الطلب يصل سعرها إلى 135 ألف يورو. ومن المقرر طرح قطع جديدة اعتباراً من شهر أكتوبر، وسيتم إضافة التشكيلة تباعاً عاماً بعد آخر.

ملاحظات حول التشكيلة الكاملة

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توماس ألونسو- ’بريزم‘

يقدم توماس ألونسو نم خلال تشكيلته ’بريزم‘ مجموعةً من الصواني المعاصرة التي تبرز التلاعب اللوني الذي يتميز به المصمم، حيث تظهر موشورات كريستالية وطبقات خارجية تحاكي المجوهرات مع مواد لاصقة تم تنسيقها مع قاعدة رخامية بشكل يضفي توليفةً من التأثيرات الضوئية المذهلة. وقد تم قصّ رخام كارارا الأبيض في النمسا بدقّة فنية متناهية وبما ينسجم مع الحضور الوادع لكريستال ’سواروفسكي‘ المقصوص بطريقة متقنة، ليقوم بعدها نخبة خبراء لصق الكريستال في مقر العلامة في تيرول بتثبيته وفق تقنية يدوية على الصواني.

باتريثيا أوركياولا - ’بريلو‘

تقدم مجموعة الحاويات المتلوّنة ’بريلو‘ من إبداع باتريثيا أوركياولا رؤيةً جديدةً وملفتةً لتوظيف كريستال ’سواروفسكي‘، حيث استعانت المصممة بالمئات من البلورات الكريستالية ذات الشكل الهندسي واللون العقيقي المخصّص لتثبيتها يدوياً على نسيج خاص، وذلك ضمن مقر ’سواروفسكي‘ التاريخي في النمسا. ومن خلال هذه العملية المفعمة بالمهارة والابتكار، تحوّل الملمس القاسي للقطع إلى فيضان ساحر من الانسيابية المرهفة. فالعناصر المشرقة تدعو إلى التفاعل معها، حيث يمكن تشكيلها وفق نماذج مختلفة للحصول على عدد لا نهائي من الاحتمالات التزينية.

أتيلييه سواروفسكي وشركة لوبماير- ’نيست‘

تم ابتكار تشكيلة ’نيست‘ بالتعاون بين شركة ’جيه آند إل لوبماير‘ الخاصة بالشقيقين جوزيف ولويس لوبماير، وهي من أبرز الأسماء الرائدة في صناعة الزجاج على مستوى فيينا والعالم، حيث تقدم التشكيلة كؤوساً كلاسيكيةً مصممة ضمن 4 ألوان تضمّ الأخضر والأزرق والشفاف والوردي. وتظهر أشكال منحنية داخل أنماط هندسية من الكريستال العضوي المقصوص يدوياً، وبأسلوب يلتقط مسارات الضوء ويعكس انكساراته لتكثيف التدرجات اللونية الخفيّة لكل كأس.

بيتر بيلوتو - ’أربول‘

يترجم الثنائي المقيم في لندن بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس شغفهما في عالم الطباعة والألوان إلى تشكيلة مذهلة تحت عنوان ’أربول‘ تم تخصيصها لصالح ’أتيلييه سواروفسكي‘ للديكورات المنزلية. وتعتمد الأشكال الهيكلية والتوليفات اللونية النابضة بالحياة على مفردات الإلهام الفني ذاتها للنحات الأمريكي ألكسندر كالدر والمعماري الإسباني سيزار مانريك. وتشكّل هذه القطع إضافةً حيويةً يشرق من خلالها أي منزل، حيث تم صناعتها يدوياً من النحاس ضمن ورش عمل خارج فلورنسا، وبعدها قام المصمّمان بتركيب قطع مقصوصة بالليزر من كريستال ’سواروفسكي‘.

كيم ثومي - ’بلينث‘

تُظهر تشكيلة كيم ثومي التي طرحها بعنوان ’بلينث‘ خصيصاً لعلامة ’أتيلييه سواروفسكي‘ تبايناً منسجماً بين المعدن مشطوف الحواف والصياغات المضيئة والنقية لكريسال سواروفسكي، وذلك ضمن توليفة من الشمعدانات الجذابة. وتبرز هالة الأوجه الكريستالية ضمن تدرجات مشرقة بألوان الوردي والأخضر والأزرق، حيث تجذب أضواء الشموع وتكسرها لتضفي تأثيرات الموشور والألوان بكل جاذبية.

كريستال جاردن

تستوحي هذه التشكيلة جمالها من الكريستال والضوء في تصميم يتميز بواجهة واضحة مع حجر لامع. ما يحوّل كل شمعة إلى جوهرة مذهلة في المنزل.

- تتضمّن شمعة ’وايت تي‘ نفحات من البرغموت والمندرين وزهر البرتقال والفريزيا.

- تحتوي شمعة ’بينك جاسمن‘ نفحات من الياسمين والفاوانيا والفلفل الوردي

- تتميز شمعة ’مارين إيريس‘ بعبق السوسن والأرز والمسك الأبيض

- تحمل شمعة ’بيريدوت باتشولي‘ رائحة الباتشولي والفرانجيباني وإكليل الجبل وجوزة الطيب.

روك

تم تصميم مجموعة ’روك‘ من صناديق التذكارات تحت الإشراف الإبداعي لناديا سواروفسكي، حيث تستعرض الصفات الفريدة التي يتمتع بها كريستال سواروفسكي. وتضمّ هذه المجموعة، التي تستوحي تفردها من الأشكال الهندسية في الكريستال العضوي، قواعد معدنية متناظرة مع غطاء بلوري متقن القصّ، إضافة إلى شمعدانات تم ابتكارها من الكريستال النقي. وتكتسب هذه الجواهر المنزلية جاذبيتها من الإشراقات الكريستالية التي تحاكي الشفق القطبي، جنباً إلى جنب مع الدقة المتناهية في قص كريستال سواروفسكي. ما يمنحها تأثيرات متألقة وتأثيرات غاية في الروعة.