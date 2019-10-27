"ذا سماش روم" تتوسع بموقع جديد في لاست إكزت

منذ انطلاقة غرفة التحطيم الشهيرة في دبي "ذا سماش روم" كان الهدف منها ليس فقط المتعة والتشويق بل أيضاً للتخلص من الطاقة السلبية بطريقة مميزة وفعّالة، تتنوع هذه الطريقة بأساليبها بدءاً من تحطيم أجهزة إلكترونية ومعدات زجاجية وانتهاءً بالتأمل بالصراخ، وذلك لإضفاء لمسة ممتعة وجريئة إلى مثل هذه الفعاليات.

وللاستمرار بنجاح مفهوم غرفة التحطيم الفريد من نوعه سيتم افتتاح الموقع الجديد، إلى جانب الحالي في منطقة القوز، في لاست إكزت على طريق أبوظبي بتاريخ 31 من الشهر أكتوبر الجاري حيث سيشهد أعلى الخدمات جودة تماماً كالتي اعتاد عليها عشاق سماش روم.

كما سيوفّر الفرع الجديد عروضاً وباقات متنوعة تناسب مرتاديه، وتتراوح أسعار هذه الباقات من 99 درهم إماراتي إلى 599 وتشمل معدات واقية لتحطيم أجهزة إلكترونية مثل التليفزيون والغسالة بالإضافة إلى قطع زجاجية.

وستضم "ذا سماش روم" ثلاثة غرف تحطيم داخلية ومكيفة بالكامل وذلك لضمان استمتاع عشاق التحطيم بتجربة مميزة كي يتخلصوا من ضغوطات العمل والدراسة كما سيكون لديهم خيارات واسعة لمعدات التحطيم سواء كانت مطرقة ثقيلة أو مضرب بيسبول أو فأس قوي أو حتى عصا معدنية طويلة.

إذا كنتم بحاجة إلى جرعة أدرينالين، توجهوا إلى "ذا سماش روم" لقضاء وقتاً مميزاً والاستمتاع بتجربة جديدة وفريدة من نوعها. ولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة www.thesmashroom.ae أو التواصل عبر 0581982323 للحجوزات.