جلف كرافت تدخل الولايات المتحدة للمرة الأولى مع مشاركتها في معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت"، الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، عن دخولها إلى السوق الأمريكي للمرة الأولى، وذلك مع المشاركة المرتقبة لليختين السوبر "ماجستي 140" و"ماجستي 100" في معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب 2019، الذي تقام فعالياته في الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2019.

وفي تصريح له، قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة "جلف كرافت": "يمكننا الاعتماد على الكفاءات والقدرات التي تزخر بها منشآتنا المتخصصة ببناء القوارب واليخوت والثقافة المتنوعة في دولة الإمارات، لتقديم منتج ينافس الصناعات الأوروبية والأمريكية".

وبفضل أسلوب العمل الذي تتبعه "جلف كرافت" وتنفيذ جميع عمليات البناء لليخوت في منشآتها، فإنها قادرة على ضمان الجودة العالية، والحرفية في العمل، والمزايا الخاصة مع تقديم افكار مبتكرة من جانب التصميم والاداء

صممت اليخوت بحيث تشكل حالة "انسجام مع البحر"، كما أنها تتميز بمساحات واسعة، وشرفات قابلة للتوسيع، ومرآب مجهز بمعدات كاملة للرياضات المائية، ومنصات شاطئية حيث يمكن للضيوف أن يكونوا أقرب إلى الماء. وتضفي الصالات الواسعة ومناطق الترفيه الفسيحة والمحاطة بجدران من النوافذ الممتدة إحساسًا بالتواصل ما بين الداخل والخارج، وهي إحدى المزايا التي تتمتع بها يخوت ماجستي.

وقال غريغ تيراغليو، الشريك الإداري في يخوت ماجستي في الولايات المتحدة الأمريكية: "نحن متحمسون للغاية تجاه ردود الأفعال التي تتلقاها يخوت ماجستي بالفعل. وحتى قبل إطلاقها الرسمي في الولايات المتحدة، تلقينا اهتمامًا كبيرًا باليختين "ماجستي 140" و"ماجستي 100".

اليخت السوبر ماجستي 140

يتميز اليخت السوبر ماجستي 140 بنوافذ جانبية زجاجية واسعة تدخل ضوء الشمس وتوفر مناظر بانورامية مذهلة. ويتميز أيضا اليخت الفاخر المكون من ثلاثة طوابق بسطح رئيسي فاخر، وغرفة واسعة على امتداد عرض اليخت للمالك مع إطلالات شاملة وشرفة خاصة قابلة للتوسيع وحمام داخلي يتضمن حوض جاكوزي.

ويمثل اليخت السوبر ماجستي 140 تعاونًا ما بين فريق Studio Design التابع لشركة بناء القوارب واليخوت وفريق تصميم Cristiano Gatto الذي كان مسؤولاً عن التصميم الداخلي.

تم بناء اليخت ماجستي 140 الذي تبلغ سعته الإجمالية 398 طنًا تماشيًا مع متطلبات تصنيف Bureau Veritas ووفقًا لسجل LY3 / MCA Cayman Island /MCA. يعمل اليخت بمحرك مزدوج MTU 16V بقوة 2،600 حصان لكل محرك، ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 20 عقدة، ,يبحر براحة بسرعة 16 عقدة. كما يتميز بقدرته على قطع مدى بحري قدره 4،750 ميل بحري بسرعة 10 عقدة. ومنذ إطلاقه خلال معرض دبي الدولي للقوارب 2018، تم بيع خمسة يخوت ماجستي 140.

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وكان اليخت السوبر ماجستي 140 قد حصل مؤخراً على جائزة أفضل تصميم داخلي خلال النسخة 18 من جوائز اليخوت العالمية في مهرجان كان لليخوت لعام 2019 لأفضل يخت ضمن فئة بطول 30-50 متر. وفي 2018، حصد اليخت ماجستي 140 على جائزة "أفضل تخطيط " ضمن جوائز اليخوت العالمية في مدينة كان.

اليخت السوبر ماجستي 100 من جلف كرافت

حظي اليخت السوبر ماجستي 100 باهتمام عالمي منذ إطلاقه عام 2017 في دبي، ويتميز بوجود صالة علوية زجاجية بتصميم فريد، ونظام دفع قوي وفعال. ويتميز اليخت بالتصميم ذي المخطط المفتوح والتفاصيل الداخلية الفخمة والمساحات الواسعة التي تتضمن شرفتين قابلتين للطي وأربع غرف للضيوف وغرفة رئيسية تمتد على عرض اليخت بتفاصيل فارهة وفخمة تجعله من اليخوت السوبر. ويضاف إلى التصميم الخارجي الأنيق والهندسة البحرية الفائقة تفاصيل داخلية مذهلة. وزود اليخت السوبر بمحركين من نوع MAN تبلغ قوتهما 1900 حصانًا ويدفعان اليخت للإبحار بسرعة قصوى قدرها 23 عقدة. كما يمكن لليخت الإبحار بسرعة 12 عقدة، ليقطع بذلك مدى هائلًا قدره 1050 ميلًا بحريًا.

فئات اليخت ماجستي من جلف كرافت

بالإضافة إلى اليختين 140، و100، فإن يخوت ماجستي تتضمن أيضًا قياسات 175 قدم، و155 قدم، و122 قدم، و120 قدم، و110 أقدام.

يعد اليخت ماجستي 175 أكبر يخت ميغا في العالم يتم بناؤه بالكامل باستخدام مواد مركبة متطورة وباعتباره يخت تجاري بسعة إجمالية تزيد على 500 طن. ويتضمن اليخت الذي يعد من تصميم ستوديو كريستيانو جاتو ثلاثة أسطح ويبلغ وزنه 490 طن، ويتمتع بالقدرة على عبور المحيط الأطلسي مع مدى بحري يبلغ أكثر من 5000 ميل بحري.

أما بالنسبة لليخت ماجستي 120 الذي يبلغ طوله 37 مترًا والذي تم طرحه مؤخرًا في معرض موناكو لليخوت 2019، فيعد أول يخت ماجستي يحتوي على خدمات تعمل بالكهرباء بنسبة 100 بالمائة ولا يتطلب استخدام الأجزاء الهيدروليكية. وتعمل جميع المكونات الأخرى بخلاف المحركات والمولدات بواسطة الكهرباء بما في ذلك حافظات التوازن، والدوافع، والتوجيه، والشرفات، وفي الوقت الحالي اليخت ماجستي 120 قيد الإنشاء حاليًا ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2020.

وفي الوقت الحالي، تتوفر المجموعة الكاملة من اليخوت السوبر من فئة ماجستي للمتعاملين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجزر البهاما، وذلك عن طريق Majesty Yachts USA، مؤسسة المبيعات والخدمات متخصصة بالسوق الأمريكي، وعبر وكلاء اليخوت المعتمدين. كما أطلقت يخوت ماجستي مواقع للمبيعات والخدمات في مركز Bahia Mar Marine Center في فورت لودرديل، وفي Sovereign Super Yachts في ستيوارت بولاية فلوريدا.

واختتم محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة "جلف كرافت" بقوله: "تمتلك يخوت ماجستي شبكة واسعة من الممثلين والوكلاء في جميع أنحاء العالم من أستراليا إلى آسيا وأوروبا، والآن نضيف الولايات المتحدة إلى القائمة. وبالطبع فإن ذلك يشكل إضافة بالغة الأهمية إلى استراتيجيتنا في العمل والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانتا في السوق العالمي الذي يشهد ازدهارًا وتطورًا هائلين".