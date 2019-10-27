وسط استعراضات و فعاليات وألعاب نارية تبهر الجمهور

: تحتفل "تاون سكوير دبي" بافتتاح حديقة "تاون سكوير بارك" للجمهور، وإقامة مجموعة من العروض الشيّقة التي تتضمن الألعاب النارية والأنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق وذلك يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019 الساعة الرابعة بعد الظهر . سوف يكون الاحتفال في تاون سكوير بارك التى تعتبر الحديقة الرئيسية في مشروع تاون سكوير ، مما سيضيف نبضاً جديداً لمشروع تاون سكوير من "نشاما" التي تركز على بناء الوحدات السكنية المرغوب فيها بشكل كبير من قبل العائلات والتى تعكس نمط الأحياء الراقية و العائلية.

فيما يتخلل حفل الافتتاح الكبير في تاون سكوير بارك مواكب عروض مميزة وعالمية Fantasy Parade والتي يؤديها 70 فناناً عالمياً وذلك خلال فقرات عروض تبدأ عند الساعة الرابعة بعد الظهر للعرض الأول ويتبعة العرض الثاني الساعة السابعة مساء. مما سيتيح الفرصة للعائلات والزوار بالإستمتاع والتجول بين مجموعة متنوعة من عربات الطعام ومشاهدة العروض المسرحية وعروض الألعاب النارية والعروض الترفيهية المتجولة في أرجاء تاون سكوير بارك. وأيضا سوف يغتنم الأطفال فرصة الدخول إلى الألعاب مجانا في هذا اليوم مثل دوامة الخيل" Carousel" التي تتسع لسبعين شخصاً، وركوب القطار، والحديقة المائية، والنافورات المائية ومناطق اللعب المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المجانية المتاحة أمام الجمهور من دون رسوم خلال يوم الإقتتاح الموافق 25 أكتوبر 2019.

وقال فريد دوري، الرئيس التنفيذي لشركة "نشاما" نتطلع في هذه المناسبة لإفتتاح حديقة تاون سكوير بارك التى ستضيف لمسة جديدة ونمط حياة نابض لمشورع تاون سكوير، حيث أن نشاما تسعى باستمرار إلى تحسين حياة سكان مشاريعها وإضافة قيمة كبيرة إلى ممتلكاتهم، وتقدم لهم أسلوب حياه عائلي وحيوي وتوفر لهم بيئة صحية ومتوازنة ضمن أجواء عيش عائلية هادئة ومريحة. وأضاف دوري بأن نشاما تعمل على تسليم (3000 وحدة سكنية إضافية بحلول نهاية 2019). وأخير أضاف دوري بأن مستقبل تاون سكوير دبي إيجابي ومبشر وسوف تصبح من دون شك مكان لالتقاء الجميع".





Advertisements

يضم تاون سكوير دبي العديد من محلات بيع التجزئة كمحلات المأكولات والمشروبات مثل "ستاربكس" ،"سبينيس" و"صب واي" ومن المقرر أن يفتتح مركز للرعاية الصحية وحضانة أطفال بالإضافة الى مطاعم "هارديز" ،"كيه أف سي" ،"بيتزا هت" و"كريسبي كريم" قريبا . كما سيضم المشروع مستقبلا مدرسة ودار سنيما.

وتماشيا مع نظرة نشاما المستقبلية لتوفير بيئة صحية وطبيعية وإسلوب حياه عصري بين أرجاء المجمعات السكنية في "تاون سكوير دبي" فقد عملت نشاما على إضافة مجموعة واسعة من المسارات الطويلة والمخصصة لممارسة رياضة المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية بين المساحات الخضراء التى تربط المجمعات السكنية في تاون سكوير دبي معا بشبكة من المسارات الخضراء المتصلة ، ما يجعل الطبيعة والحياة في الهواء الطلق تحتل جانباُ أساسياً من مزايا "تاون سكوير دبي" .

يمتد مشروع "تاون سكوير دبي" على مساحة 750 فداناً (31 مليون قدم مربعة تقريبا). كما يشكل المشروع وجهة سكنية جديدة ، تبلغ مساحتها ضعف مساحة "داون تاون دبي". ويضم تاون سكوير دبي 18000 وحدة سكنية وأكثر من 3500 تاون هاوس، ما يجعله أحد المجمعات السكنية المزدهرة في دبي وعلى والقريبة من "إكسبو 2020".

ننتظركم في إفتتاح تاون سكوير دبي بارك



موعد الحدث: 25 أكتوبر 2019

الوقت: الساعة الرابعة بعد الظهر. وقت الاستعراض: 04:30 بعد الظهر للعرض الأول يتبعه العرض الثاني الساعة 07:00 مساءً.

السعر: ترفيه مجاني للأطفال في يوم الإفتتاح الموافق 25 أكتوبر 2019

الموقع: حديقة "تاون سكوير بارك"

خريطة الموقع: https://goo.gl/maps/GDynK984jayW9bDt8

رقم الهاتف المجاني: NSHAMA 800

قامت "نشاما" بتسليم وحدات سكنية في سبعة مجمعات داخل "تاون سكوير دبي. ويمكن للمقيمين الإستفادة من مجموعة واسعة من المرافق مثل قاعة الرياضة ومسبح وملاعب للتنس والمنتزه الترفيهي الذي يشمل حلبة للتزلج وملعب كرة سلة، مما يعزز نمط حياة صحي في الهواء الطلق.