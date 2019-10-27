انتهت بنجاح حملة "الصين الجميلة" الترويجية للسياحة الآسيوية في دبي

("ايتوس واير"): بحضور سعادة لي شوانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي و شياو جيان هوا، رئيس مجموعة الترويج السياحي الصيني و سمو الشيخ جمعة آل مكتوم و حور الخاجة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ، عقدت سلسلة "الصين الجميلة" لعام 2019 التي استضافتها وزارة الثقافة والسياحة الصينية. أقيم هذا العرض الذي شارك فيه أكثر من 220 ممثلاً عن السياحة والإعلام في البلدين في فندق العنوان سكاي فيو، دبي في 21 أكتوبر.

استعرض هذا الحدث تاريخ الصين، ثقافتها ومواردها السياحية الجذابة من الإدارات الثقافية والسياحية من 11 مقاطعة إلى صناعة السياحة في الإمارات، وجاء ذلك في إطار الدعاية العامة ومفاوضات التبادل الصناعي واجتماعات الترويج السياحي.

وقال سعادة لي شوانغ، القنصل العام للقنصلية الصينية العامة في دبي: في خطابه " السياحة مهمة للغاية للعلاقات الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة. إنه جسر مهم لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة، كما أنه حافز للتعاون العملي في المجالات الأخرى. إضافة إلى أنه جزء مهم من مبادرة الحزام والطريق. في السنوات الأخيرة، في ظل التطور المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات العربية المتحدة، أصبحت مجالات الثقافة والسياحة بين البلدين متكررة بشكل متزايد. من خلال تطبيق سياسة الصين والإمارات الخالية من التأشيرات، أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية الخارجية شعبية للمواطنين الصينيين. "

كما أشار إلى أنه في عام 2018 ، بلغ عدد السياح الصينيين الذين دخلوا ومروا عبر مطار دبي 3.77 مليون سائح، بينما بلغ عدد السياح 875،000 سائح. مما يجعلها رابع أكبر سوق سياحي في دبي. عززت أنشطة "الصين الجميلة" للترويج السياحي الصيني في دبي، التعاون العملي بين الصين والإمارات العربية المتحدة وعمقت الصداقة بين البلدين. من المتوقع أن تستفيد صناعة السياحة في كلا البلدين من الفترة الذهبية للعلاقات بين الصين والإمارات العربية المتحدة، وأن تدفع البلدين لتحقيق المزيد من النتائج الجديدة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

قال شياو جيان هوا، رئيس مجموعة الترويج السياحي الصيني: "أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه الرئيسي في حفل افتتاح مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية في 15 مايو أن الصين ترغب في تنفيذ خطة الترويج السياحي الآسيوية مع جميع الدول الآسيوية للمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية في آسيا وتعزيز الصداقة بين الشعوب الآسيوية. في عام 2019، يتم تنظيم أنشطة الترويج السياحي الوحيدة في آسيا في سنغافورة وبانكوك ودبي. كل هذه الجهود تعكس تركيزنا على تعزيز تطوير العلاقات السياحية مع الدول العربية. مع التطور المستمر والسريع للسياحة، أصبحت الصين الآن ليس فقط أكبر سوق سياحي خارجي في العالم وأكبر سوق سياحي محلي، ولكن أيضًا رابع أكبر بلد لاستقبال السياح الوافدين في العالم".

قالت حور الخاجة خلال كلمتها: "الصين هي مصدر رئيسي لدبي. من خلال سلسلة من التعاون الاستراتيجي وخطط التسويق إلى الصين، أصبحت دبي الوجهة السياحية الجذابة ذات الشعبية الكبيرة بين السياح الصينيين. منذ تطبيق السياسة الخالية من التأشيرات للصين والإمارات العربية المتحدة وكذلك زيادة القدرة على النقل الجوي بين البلدين، يستمر عدد السياح الصينيين في دبي في الزيادة.

استقبلت دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 650،000 زائر، يمثلون نمواً بنسبة 12٪ على أساس سنوي. من خلال استراتيجية الصين، تهدف دبي إلى تعزيز التجارب الشاملة للزوار الصينيين في جميع أنحاء الإمارة - وخاصة أولئك الذين يبحثون بشكل متزايد عن مسارات مخصصة وحلول سفر مستقلة. من بين العناصر الأخرى ، تشمل الاستراتيجية تشجيع الصناعة على توظيف المزيد من الموظفين الناطقين باللغة الصينية، وتقديم المأكولات الصينية الأصيلة في الفنادق والدفع بالهواتف الذكية التي يفضلها السياح الصينيون. يتم استرداد ضريبة دبي الفورية عبر WeChat في المطار وتوسيع احتفالات السنة الصينية الجديدة على مستوى المدينة. "

من المعتقد أنه من خلال هذه الفعاليات الترويجية ، سيتعلم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد عن الموارد الثقافية والسياحية الصينية الغنية والنابضة بالحيوية وسيكون هناك المزيد من المسافرين الإماراتيين الذين يزورون الصين.

*المصدر: "ايتوس واير"