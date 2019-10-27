كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تراجع انخفاض أسعار العقارات في دبي هذا العام؟

يظهر سوق العقارات السكنية في دبي علامات على الاستقرار مع تباطؤ انخفاض الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2019، وفقًا لـ JLL.

وكشف أحدث تقرير لسوق الإمارات من JLL عن انخفاض هامشي قدره 1 في المائة فقط في إيجارات الشقق والفلل وأسعار البيع في دبي في الربع الثالث. وأظهر أيضًا أن أسعار بيع الشقق ارتفعت فعليًا بنسبة 1 بالمائة خلال هذا الربع.

وقالت JLL إنها تتوقع أن تظل الأسعار والإيجارات على حالها إلى حد كبير في سوق دبي السكني خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

ووفقًا للتقرير، بقيت إيجارات التجزئة في دبي مستقرة على مدار الربع الثالث، لكنها تراجعت في جميع فئات مراكز التسوق مقارنة بالعام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن الشواغر على مستوى السوق قد ارتفعت إلى 19 في المائة في الربع الثالث من 16 في المائة بالمقارنة هذا الوقت من العام الماضي، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال تقرير JLL: “بالنظر إلى مستوى العرض القادم، إلى جانب أذواق المستهلكين المتطورة والانتشار السريع للتقنيات التخريبية، تتوقع JLL أن تظل الإيجارات تحت الضغط خلال العام المقبل”.

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وأضاف أن سوق الفنادق في دبي سجل تراجعًا في الأداء خلال الربع الثالث من العام، حيث انخفض متوسط ​​أسعاره اليومية بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وفي أبوظبي، قال التقرير إن سوق الفنادق حافظ على مستويات أداء جيدة بسبب بالمبادرات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز السياحة داخل العاصمة.

واستمرت أبوظبي في التركيز على زيادة أعداد الزائرين والاستثمار الإجمالي في قطاع السياحة من خلال سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات البارزة خلال الربع الأخير.

وقال بيتر ستيبينغز، رئيس مكتب JLL في أبو ظبي: “إن تقديم الفعاليات والمبادرات الجديدة، إلى جانب التركيز على الأسواق العالمية الرئيسية، والدفع لتوليد أعمال إضافية من داخل الإمارات يعزز استراتيجية أبوظبي السياحية”.

وأضاف: “واصل سوق الفنادق الحفاظ على مستويات أداء صحية، ونحن نتطلع إلى الأمام، ونتوقع أن يواصل قطاع الفنادق أداءه القوي في أبو ظبي خلال الربع الأخير، لا سيما مع سباق الجائزة الكبرى للاتحاد للطيران فورمولا 1 أبوظبي. والأحداث الحكومية الأخرى المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام التي ستعزز السياحة في المدينة”.