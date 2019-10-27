كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دليلك إلى الرواتب بالإمارات في 2020

كشفت دراسة جديدة أجراها روبرت هاف الإمارات متوسط الرواتب المتوقع في مجموعة من القطاعات في دولة الإمارات في عام 2020.

ويغطي دليل الرواتب 2020 الإمارات قطاعات المالية، والتكنولوجيا، والموارد البشرية والقانون.

فيما يلي نظرة على بعض متوسط الرواتب في الشهر بحسب موقع واتس أون:

المالية والمحاسبة

الرئيس المالي: من 50.000 درهم إلى 95000 درهم.

المدير المالي: 25000 درهم إلى 65000 درهم.

مدير الضرائب: 25000 درهم إلى 42500 درهم.

كبير مراجعي الحسابات: من 24000 درهم إلى 42000 درهم.

محاسب جديد: 9000 درهم إلى 22000 درهم.

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التقنية

رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات: من 32000 درهم إلى 50.000 درهم.

مهندس الأمن: 25000 درهم إلى 40.000 درهم.

أخصائي الدعم الفني: من 16000 درهم إلى 27.500 درهم.

محلل البيانات: 16000 درهم إلى 28000 درهم.

الموارد البشرية

رئيس قسم الموارد البشرية: 35000 درهم إلى 45000 درهم.

مدير الموارد البشرية: 20.000 درهم إلى 30.000 درهم.

مساعد شخصي: 15000 درهم إلى 20000 درهم.

القانون

المسؤول القانوني: من 80.000 درهم إلى 130.000 درهم.

زميل رئيسي: من 50.000 درهم إلى 76.500 درهم.

مشارك: 25000 درهم إلى 53500 درهم.

مساعد قانوني: 19.500 درهم إلى 28000 درهم.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل من هنا: https://www.roberthalf.ae/reports-and-guides