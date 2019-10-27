كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رصد أطول حيوان فرس البحر في أبوظبي

رصد أحد سكان أبو ظبي حيوان فرس البحر بطول 35 سم يمكن أن يكون الأكبر في العالم.

وقال سامر هيكل، الذي عمل غواصًا في أعماق البحار منذ 25 عامًا لصحيفة خليج تايمز: “هذا صيد نادر بشكل لا يصدق. عندما أحضره صديقي إلي، لم أصدق عيني لأنني لم أر أبداً فرس بحر بهذا الحجم الكبير”.

وقال هيكل إن صديقه علي الريسي عثر على المخلوق الغامض أثناء قيامه بالصيد في خورفكان الأسبوع الماضي.

وقال: “تم صيده في مرساة الصيد عن طريق الصدفة. حاول علي إطلاقه مرة أخرى في البحر، لكنه لم يستطع السباحة لأن بطنه كان ضخماً بسبب ضغط الهواء. وعندما اتصل بي، طلبت منه أن يحضره إلي على الفور”.

وأضاف هيكل، الذي يدير متجرًا للأحواض المائية، إنه أزال ضغط الهواء باستخدام محقنة والآن يتم الاحتفاظ بفرس البحر في حوض للماء المالح في متجره.

وكان أكبر فرس بحر تم الإبلاغ عنه في العالم هو فرس بحر بطول 34 سم، حيث عثر عليه قبالة ساحل المملكة المتحدة في عام 2015.

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ويقدر الخبير البحري أن فرس البحر يتراوح عمره بين 15 و 20 عامًا.

وقال هيكل إنه يخطط للغطس وإطلاق فرس البحر مرة أخرى في الماء “هذا هو المكان الذي ينتمي إليه. لا أريد الاحتفاظ به بعد الآن وتعريض حياته للخطر.”

يُذكر أن فرس البحر نوع مهدد بالانقراض وأعداده تتضاءل بسرعة. ويعتبر تدهور الموائل تهديدًا حقيقيًا لحيوانات فرس البحر حيث تسكن بشكل أساسي في المناطق الساحلية الضحلة التي تتأثر بشدة بالأنشطة البشرية.