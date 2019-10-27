توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على المناطق الساحلية خاصة غرباً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كيلو متراً في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس الإثنين فسيكون رطباً صباحاً خاصة على السواحل وغرب الدولة، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية ظهراً، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كيلو متراً في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم الثلاثاء الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 36 كيلو متراً في الساعة أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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ويشهد يوم الأربعاء فرصة تشكل الضباب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، ويصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كيلو متراً في الساعة أما البحر فخفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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ويكون طقس يوم الخميس غائماً جزئيا ًبوجه عام يصبح غائماً أحياناً خاصة شمالاً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة أما الرياح فشمالية إلى شمالية غربية تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة فوق البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلو متراً في الساعة والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.